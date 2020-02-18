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СМИ: режим королевской битвы в Call of Duty Modern Warfare появится в начале марта

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Информация о существовании в Call of Duty Modern Warfare потенциально прекрасного режима королевской битвы появляется со столь завидной частотой, что это уже попросту не может быть совпадением и вымыслом. В Сеть уже утекали подробности, название, изображение и карта поля боя на двести человек, и вот, теперь портал Video Games Chronicle (далее VGC), ссылаясь на свою эксклюзивную информацию, рапортует о том, что королевская битва в Modern Warfare выйдет в начале марта, причём, с большой долей вероятности, десятого числа.

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По информации VGC, королевская битва на базе Call of Duty Modern Warfare называется Call of Duty Warzone и распространяется по условно-бесплатной модели: обладатели основной игры получат Warzone в качестве обновления, а все остальные будут запускать её через облегчённый клиент.

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Сообщается, что у персонажей основной Modern Warfare и Warzone будет единая система прогресса и разблокировки косметических элементов. По плану Activision, Call of Duty Warzone должна стать плацдармом для привлечения в серию новых игроков, по тем или иным причинам не готовых/не желающих приобретать игры серии за полную стоимость.

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activision infinity ward call of duty modern warfare
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