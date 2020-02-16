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Королевская битва Call of Duty: Modern Warfare обрастает новыми подробностями

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Слухи о режиме королевской битвы в Call of Duty: Modern Warfare ходят давно. Activision тщетно пыталась предотвратить утечку информации, но пока получается плохо.

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Начнём с того, что после старта нового сезона шутера в главном меню появился «засекреченный режим», но секрета как такового не получилось. Очень быстро заинтересованные энтузиасты выяснили, что за надписью скрывается надпись Warzone. Стало очевидно, что готовится полноценный батл-рояль. Интересное с этим меню начало происходить сейчас.

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Оказалось, что у некоторых пользователей ранее засекреченный пункт меню разблокировался. Игроки смогли пройти в лобби и даже пройти обучение. Также стало известно, чего интересного сможет предложить Warzone. Ниже представленная информация будет полностью понятна тем, кто хоть пару раз запускал любой батл-рояль.

Итак, в Warzone на карту смогут десантироваться аж до 200 человек. При этом в игре также запланирован режим на троих. Участники битвы смогут сами выбирать, какой груз они смогут выслать во время матча. Будут и оружие, и экипировка. Как и положено для хорошей королевской битвы, на карте обязательно можно специальные игровые деньги. За них разрешат покупать разные предметы: от маркеров для груза до «билетов» за возврат павших союзников.

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Удивительно, но, имея на руках всю информацию о Warzone, мы пока совсем не понимаем, когда состоится выход этого режима в свет. Предположительно, все файлы королевской битвы уже включены в клиент игры, поэтому релиз должен случиться в самое ближайшее время.

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Акакий Жопиков
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Очень жду БР в этой колде, с таким ТТК я думаю будут совсем иные ощущения от батл рояля. Только не будет ли лагать огромная мапа с 200 рылами ?
Королевская битва Call of Duty: Modern Warfare обрастает новыми подробностями
Ry Zen
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