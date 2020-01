На днях стало известно, что студия Psyonix отказывается от поддержки версий автомобильного футбола Rocket League для Linux и macOS и предлагает всем «пострадавшим» задействовать системы Apple Boot Camp или Wine/Proton для запуска Windows-приложений на macOS и Linux соответственно. Разумеется, пользователям компьютеров с данными операционными системами такое решение совсем не понравилось, и они начали жаловаться, дескать, деньги уплачены, а играть не получится.

Жалобы были рассмотрены, и Psyonix приняла решение о возмещении средств пострадавшим. Чтобы вернуть деньги за Rocket League, необходимо выполнить стандартную процедуру возврата в Steam, а в специальном поле написать следующий текст: «Please refund my Mac/Linux version of Rocket League, Psyonix will be discontinuing support». Если данный вариант не сработал, то разработчики рекомендуют обратиться в техподдержку Steam напрямую через систему «тикетов».

Студия планирует развивать Rocket League и адаптировать её для использования новых технологий, но статистически лишь 0,3 % всех игроков в Rocket League используют Linux и macOS, поэтому студия считает неоправданным выделение больших ресурсов для поддержания данных систем в работоспособном состоянии.