В марте авторы Rocket League прекратят поддерживать версии игры для Linux и macOS
Студия Psyonix поделилась неприятными известиями: поддержка автомобильного футбола Rocket League на Linux и macOS прекращается. В марте для них выйдет последнее обновление, после чего они лишатся большей части сетевой функциональности, в том числе, режима сетевой игры, приватных матчей, турниров, внутриигрового магазина и прочего.
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По словам разработчиков, Rocket League будет адаптироваться для использования новых технологий, как следствие, поддерживать Linux и macOS стало проблематично. Psyonix на всякий случай напоминает, что в плане покупки PC-версия Rocket League едина для всех видов операционных систем, так что пользователи macOS и Linux могут продолжить играть, установив Windows-версию игры и использовав инструменты Apple Boot Camp и Wine/Proton соответственно. Сами разработчики официально данные инструменты не поддерживают, поэтому адекватная работа игры с их применением не гарантируется.
рекламаСтатистически, суммарная доля пользователей Steam, работающих и играющих на macOS и операционных системах на ядре Linux, составляет чуть больше трёх процентов, поэтому удивляться подобному решению студии-разработчика не приходится.
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