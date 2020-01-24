Студия Psyonix поделилась неприятными известиями: поддержка автомобильного футбола Rocket League на Linux и macOS прекращается. В марте для них выйдет последнее обновление, после чего они лишатся большей части сетевой функциональности, в том числе, режима сетевой игры, приватных матчей, турниров, внутриигрового магазина и прочего.

реклама

По словам разработчиков, Rocket League будет адаптироваться для использования новых технологий, как следствие, поддерживать Linux и macOS стало проблематично. Psyonix на всякий случай напоминает, что в плане покупки PC-версия Rocket League едина для всех видов операционных систем, так что пользователи macOS и Linux могут продолжить играть, установив Windows-версию игры и использовав инструменты Apple Boot Camp и Wine/Proton соответственно. Сами разработчики официально данные инструменты не поддерживают, поэтому адекватная работа игры с их применением не гарантируется.

реклама