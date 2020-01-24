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Слух: EA вновь работает над ремейком Star Wars Knights of the Old Republic

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Ремейки, ремастеры и перезапуски уже сравнительно давно стали тенденцией в современной игровой промышленности. Похоже, своей очереди на перезапуск наконец-то дождалась и культовая Star Wars Knights of the Old Republic. Согласно сведениям портала Cinelinx, который зарекомендовал себя как имеющий связи в среде знакомых с развитием «Звёздных войн», Electronic Arts спустя несколько лет снова взялась за работу над ремейком Knights of the Old Republic..

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Портал ссылается на двух информаторов, но их показания при этом несколько отличаются. По словам одного, EA готовит ремейк Knights of the Old Republic, который якобы вберёт в себя многие элементы предыдущих KotOR, но сюжет полностью не повторит, второй же утверждает, что игру ждёт своеобразный сиквел-переосмысление.

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Какая студия отвечает за проект, не сообщается, как неизвестны даже приблизительные сроки релиза проекта. Впрочем, вряд ли над проектом трудится BioWare (авторы оригинальной Knights of the Old Republic), поскольку у студии сейчас и без того очень много работы: доведение Anthem до ума, а также новые Mass Effect (слух) и Dragon Age (работа официально ведётся).

В любом случае, на текущем этапе к данной информации следует относиться со здоровым скептицизмом. Напомним, что серия Knights of the Old Republic состоит из двух частей; изначально планировался релиз и третьей части, но в итоге проект был отменён.

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