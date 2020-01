Ремейки, ремастеры и перезапуски уже сравнительно давно стали тенденцией в современной игровой промышленности. Похоже, своей очереди на перезапуск наконец-то дождалась и культовая Star Wars Knights of the Old Republic. Согласно сведениям портала Cinelinx, который зарекомендовал себя как имеющий связи в среде знакомых с развитием «Звёздных войн», Electronic Arts спустя несколько лет снова взялась за работу над ремейком Knights of the Old Republic..

Портал ссылается на двух информаторов, но их показания при этом несколько отличаются. По словам одного, EA готовит ремейк Knights of the Old Republic, который якобы вберёт в себя многие элементы предыдущих KotOR, но сюжет полностью не повторит, второй же утверждает, что игру ждёт своеобразный сиквел-переосмысление.

Какая студия отвечает за проект, не сообщается, как неизвестны даже приблизительные сроки релиза проекта. Впрочем, вряд ли над проектом трудится BioWare (авторы оригинальной Knights of the Old Republic), поскольку у студии сейчас и без того очень много работы : доведение Anthem до ума, а также новые Mass Effect (слух) и Dragon Age (работа официально ведётся ).

В любом случае, на текущем этапе к данной информации следует относиться со здоровым скептицизмом. Напомним, что серия Knights of the Old Republic состоит из двух частей; изначально планировался релиз и третьей части, но в итоге проект был отменён.