Различные тизеры давно стали привычным элементом игровой индустрии, однако студия NetherRealm решила проявить фантазию и красиво намекнуть на свой будущий проект. Итак, 28 января в Mortal Kombat 11 появится новый гостевой герой — Джокер. По такому поводу разработчики игры опубликовали небольшой ролик, показывающий диалог двух Джокеров при их встрече на поле боя.

реклама

Здесь-то и кроется тизер. При встрече двух Джокеров один из них говорит «Нас только двое? Это несправедливость! (Only two of us? That’s an injustice!)», после чего следует ответ второго «Что бы мы могли сделать с третьим... (What we could do with the third...)».

реклама

Эд Бун между тем заигрывает с поклонниками обеих франшиз, утверждая , что все совпадения в ролике случайны и Джокеры не намекают ни на что, связанное с Injustice.

Иными словами, ждём анонс в обозримой перспективе.