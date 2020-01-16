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Встречаем Джокера в Mortal Kombat 11

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О том, что в Mortal Kombat 11 в качестве гостевого героя появится Джокер, нам известно уже очень давно. Последние пару недель разработчики усердно «тизерили» его появление, и вот, сегодня был опубликован соответствующий видеоролик.

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Для обладателей сезонного абонемента Kombat Pack Джокер станет доступен уже 28 января; для всех остальных — спустя неделю, 4 февраля.

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Заключительным бойцом из состава Kombat Pack станет ещё один гостевой персонаж — Спаун. Напомним, что до этого Mortal Kombat 11 пополнилась Терминатором T-800, Синдел, Ночным волком и Шан Цунгом.

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