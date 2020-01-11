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Авторы Frostpunk показали, что будет интересного в «осеннем» дополнении The Last Autumn

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Разработчики из студии 11 bit Studios совместно с профильным изданием IGN опубликовали видео с игровым процессом дополнения The Last Autumn для стратегии Frostpunk. Ролик снабжён комментариями Якуба Стокальски — ведущего разработчика команды.

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The Last Autumn, как понятно становится из названия, не будет вновь для нас рисовать суровые зимние пейзажи. Действие крупного DLC развернётся незадолго до начала бесконечной зимы. Карты здесь ещё не покрыты снегом. А главная задача для игрока — очень быстро построить генератор, который станет снабжать город столь необходимой в дальнейшем энергией. Сразу нужно понять, что строительство в The Last Autumn — штука ответственная и долгая. Игроку нужно будет наладить поставки строительных материалов из разных уголков света и заботиться о балансе их остатков.

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«Осеннее» дополнение для Frostpunk добавит в оригинальную геймплейную формулу некоторые небольшие нововведения. Например, основной свод законов будет немного переработан — в нём появятся интересные пункты. Добавят систему контроля за безопасностью труда на предприятиях, систему случайных событий и возможность вести полноценную борьбу с, простите, радикально настроенной оппозицией. Последняя — это тоже важное нововведение.

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Релиз дополнения The Last Autumn должен состояться 21 января на PC. Авторы называют его самым масштабным сборником дополнительного контента для игры.

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