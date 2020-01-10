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Авторы космического шутера Boundary показали, как работает трассировка лучей в их игре

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В число игр, которые могут похвастать наличием технологии трассировки лучей, входит и космический шутер Boundary от студии под совсем не подходящим проекту названием Surgical Scalpels. Вспомнив, что демонстрация «рейтрейсинга» всегда привлекает большое внимание, сегодня разработчики опубликовали соответствующее видео, в котором для пущей наглядности трассировку лучей периодически то включают, то выключают.

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Авторы заранее отмечают, что поскольку Boundary находится в стадии активной разработки, к релизу картинка в ней может измениться. Остаётся лишь надеяться, что изменения будут к лучшему, а не «уотчдогинг».

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Релиз Boundary должен состояться уже в начале этого года, пока что без конкретики.

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