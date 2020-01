Компания Microsoft решила продолжить начатую ей практику сохранения единства игрового сообщества, и в беседе с изданием MCVUK глава подразделения Xbox Game Studios (ранее Microsoft Studios) Мэтт Бути заявил, что поначалу эксклюзивов у новой консоли Xbox Series X не будет.

По словам господина Бути, Microsoft хочет, чтобы игроки убедились в том, что их Xbox One не обесценятся раньше срока, и они смогут играть и в новые проекты. Таким образом, как поясняет Бути, первый год, а то и два после выпуска Xbox Series X игры Microsoft будут «кроссгенными», то есть, не считая компьютеров, будут поддерживать и новое, и старое поколения консолей.

Главным проектом Xbox Game Studios сейчас является Halo Infinite. Как утверждает Бути, Halo Infinite в полной мере задействует мощность Xbox One, а также продемонстрирует ключевые возможности Xbox Series X.

По всей видимости, один из первых «некстгенов» — Senua’s Saga Hellblade II — на практике всё же станет «кроссгеном». То же касается и The Lord of the Rings Gollum.