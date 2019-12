Команда разработчиков модификации Beyond Skyrim для The Elder Scrolls V продолжает трудиться не покладая рук, и аккурат к Рождеству (по григорианскому календарю) опубликовала свежий видеоролик своего творения, в котором «провела» нас по живописным и не очень локациям данмерской провинции Морровинд.

реклама

Несмотря на то, что авторам модификации есть, что показать, работа над проектом ещё далека от завершения. Настолько далека, к слову, что даже приблизительными сроками выхода Beyond Skyrim они не делятся. Известно лишь, что для ускорения производства над воссозданием каждой из провинций Тамриэля работают отдельные команды.

реклама

Авторам Beyond Skyrim требуются 2D- и 3D-художники, аниматоры, сценаристы и актёры озвучания. Несмотря на «фанатский» статус, авторы хотят, чтобы по качеству Beyond Skyrim соответствовала или превзошла непосредственно The Elder Scrolls V Skyrim, так что ей требуются опытные профессионалы. Увы, но с такой избирательностью и перфекционизмом до релиза можно вообще не добраться.