Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года

В конце месяца нас ждет куча интересных проектов, включая продолжения нескольких нашумевших в свое время серий.
+
! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым

Оглавление

Вступление

Основная масса проектов выйдет ближе к концу июля. После безделья в первой половине месяца готовьтесь к высадке на Омаха-Бич, исследованию чернобыльской зоны отчуждения, спасению древнеримского города от проклятья и защите крепости от набега орков.

реклама

Свыше двадцати наиболее примечательных игр – в нашей традиционной статье.

600x338 64 KB. Big one: 1920x1080 1662 KB

Orcs Must Die! 3

Жанр Tower Defense
Разработчик Robot Entertainment
Издатель Stadia Games and Entertainment
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One/Series
Дата выхода 23 июля 2021 года

Orcs Must Die! – одна из главных серий в сбавившем обороты жанре tower defense. Первые две части вышли с разницей в год (2011-2012), после чего американские разработчики отвлеклись и вернулись к оркам лишь в 2017 году – правда, с бесплатной MOBA-игрой Orcs Must Die! Unchained. Она обернулась провалом и вынудила Robot Entertainment сосредоточиться на мелких проектах, чтобы вылезти из финансовой ямы. К счастью, у серии нашлись фанаты в числе работников Google: корпорация выделила средства на создание полноценной третьей части в обмен на годичную эксклюзивность для стримингового сервиса Stadia. Теперь же ограничения спали, и сыграть удастся всем остальным.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Нам снова предстоит в одиночку либо с другом отбиваться от орочьих армий, прилично разросшихся и рассвирепевших. События разворачиваются спустя 20 лет после второй части – за это время прежние герои успели обучить молодежь, которой и предстоит защищать крепость. Как и прежде, суть игры заключается в том, чтобы грамотно расставить на местности разномастные ловушки и изрядно облегчить себе отстрел неприятелей. Раскаленные угли, шипы, спрятанные под решеткой, устройства, отшвыривающие супостатов куда подальше, падающие на голову тяжести – устроить можно западню на любой вкус.

600x338 128 KB. Big one: 1920x1080 854 KB

Но этого в любом случае будет мало, и замарать ручки придется. Персонажи (их несколько, и часть откроется лишь по завершении кампании) умело отстреливаются из лука и ружья, швыряют заклинания, размахивают мечами и молотами, а теперь еще и используют боевые машины – к примеру, катапульту, отправляющую бочки с бомбами прямо в толпу орков, или устройство, выпускающее смерч в направлении орды. Также у героев будут особые навыки типа краткосрочной левитации.

Не забыли в Robot Entertainment и про новые режимы. Один перенесет нас за пределы крепости на огромное поле боя, в другом же враги будут особенно свирепы, но зато мы с каждым этапом будем получать полезные модификаторы. А вот на прорывную картинку не рассчитывайте – выглядит Orcs Must Die! 3 не то чтобы радикально лучше предшественниц.

600x338 120 KB. Big one: 1920x1080 779 KB

реклама

Hell Let Loose

Жанр Шутер
Разработчик Black Matter
Издатель Team17 Digital
Платформы PC
Дата выхода 27 июля 2021 года

Австралийская студия Black Matter далеко не первый год возится с Hell Let Loose – попыткой сделать чуть ли не симулятор солдата времен Второй мировой. Сперва она сделала рабочий клиент, затем вышла на Kickstarter, успешно собрала деньги, нашла издателя в лице Team17, сунулась в «Ранний доступ» Steam в 2019-м и наконец-то готова выпустить проект в полноценное плавание, собрав букет хороших отзывов.

Вместе с еще 99 игроками нам предстоит поучаствовать в нескольких сражениях на Западном фронте: к примеру, высадке на Омаха-бич, борьбе за французскую коммуну Карантан и бельгийскую деревушку Фуа. Всего карт будет девять (плюс периодически добавляемые зоны), и все они, по заявлениям авторов, воссозданы в масштабе 1:1 на основе архивных карт и иных документов. Упор на реализм в целом характерен проекту в том, что касается декораций, техники, вооружения и униформы. Еще одна гордость разработчиков – баллистика и поведение оружия во время схваток.

600x338 116 KB. Big one: 1920x1080 1296 KB

В отличие от многих других сетевых шутеров, тут не четыре-пять классов бойцов, а целых четырнадцать: офицер, медик, снайпер, инженер, разведчик, пулеметчик и так далее. У большинства из них представительство жестко ограниченное – нельзя сорока пользователям стать пулеметчиками. Координацией различных подразделений (пехота, танковый отряд, отряд разведки) занимается командир. Ему же надо следить и за распределением ресурсов, коих три вида: амуниция, топливо и человеческие силы. В общем, самая ответственная должность, и от человека, ее занимающего, будет во многом зависеть успех битвы.

Сражаться предстоит в двух режимах: Warfare и Offensive. В первом надо захватить либо все пять указанных точек на карте, либо контролировать большую их часть к моменту истечения игрового времени. В другом – снова захват зон, но теперь одна сторона контролирует лишь один сектор и должна за полчаса отбить у второй все остальные, дабы избежать поражения. Разумеется, в процессе игроки накапливают опыт, открывают новое снаряжение и всякие рюшечки, но главное – учатся взаимодействовать. Есть, впрочем, и неприятные новости: пока что у Hell Let Loose серьезные технические проблемы, из-за которых многим будет просто не до коллекционирования униформы. Впрочем, время до релиза еще есть, и хочется надеяться, что к 27 июля ситуация улучшится.

600x338 65 KB. Big one: 1920x1080 397 KB

Chernobylite

Жанр Экшен/Выживание
Разработчик The Farm 51
Издатель The Farm 51, All in! Games
Платформы PC
Дата выхода 28 июля 2021 года

Спустя 35 лет катастрофа на Чернобыльской АЭС и не думает покидать умы разработчиков игр. На годовщину можно (но не нужно) было сыграть в S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored, примерно тогда же начался бета-тест Chernobyl Liquidators Simulator; в июне на E3 GSC Game World показала мощный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и уже открыла предзаказы, а в конце июля нас ждет Chernobylite – тоже вариация на тему зоны отчуждения.

Польская The Farm 51 уже пыталась устроить публике экскурсию по печально известным местам, но Chernobyl VR Project оказался халтурой. Теперь погружение будет намного более глубоким, пускай без документальности. В роли физика, прежде работавшего на ЧАЭС, мы отправляемся бродить по окрестностям станции в поисках без вести пропавшей возлюбленной Татьяны. Но поскольку задача эта не на один день, предстоит оборудовать свою базу, обставить ее верстаками и генераторами и наладить производство полезных устройств.

600x338 86 KB. Big one: 1920x1080 672 KB

Другое важное дело – забота о команде сталкеров, готовых помогать нам с поисками дамы сердца. Их нужно кормить, снабжать лекарствами, оружием и разведданными, а взамен они будут ходить на вылазки и оказывать огневую поддержку во время наших собственных операций. Разработчики не устают подчеркивать, что от того, как налажены отношения в отряде, будут зависеть шансы героя решить его главную задачу. Стоит постараться сдружиться и с другими обитателями зоны отчуждения, однако их скрытые цели в конечном счете могут поставить нас в неловкое положение.

Но и в принципе не все согласны пожать нам руку. Какие-то сталкеры настроены агрессивно и будут убивать наших товарищей во время вылазок, плюс немало хлопот доставят монстры, проникающие в наш мир в том числе из-за манипуляций со временем, которые нужны нам для того, чтобы изменять прежние решения. История вроде как нелинейная, и очень любопытно, как все эти механики, обильно политые атмосферой ужастиков, сработают вместе.

реклама



600x338 64 KB. Big one: 1920x1080 432 KB

The Forgotten City

Жанр Приключение
Разработчик Modern Storyteller
Издатель Plug in Digital
Платформы PC
Дата выхода 28 июля 2021 года

Ситуации, когда модификации к популярным проектам вырастают в самостоятельные произведения высокого уровня, не так редки. Благодаря энтузиазму фанатов Half-Life мы получили Counter-Strike и Dear Esther, DotA из невероятно востребованной карты для Warcraft 3 превратилась в хит от Valve, PUBG и DayZ своим успехом обязаны второй и третьей частям Arma… Возможно, такая же судьба ждет The Forgotten City – одну из лучших модификаций The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Главный герой, едва не утонув в Тибре, попадает в заброшенный подземный город, находит там портал в прошлое и возвращается на две тысячи лет назад. Улицы вновь заполнены живыми людьми, но это ненадолго – к полуночи из-за проступка кого-то из них все горожане будут обращены в золотые статуи волею богов. Руководство просит попаданца вычислить виновника и объясняет, как возвращаться к началу суток с накопленными знаниями и найденными предметами. С этого момента начинается древнеримская вариация «Дня сурка».

реклама

600x338 64 KB. Big one: 1920x1080 353 KB

Каждый цикл занимает несколько часов, и в ходе него нужно выполнить ряд квестов, чтобы получить новые сведения и продвинуть основное расследование. Мы осматриваем окрестности, беседуем с жителями и к наступлению часа Х спешим нырнуть в портал, сбрасывающий время. В начале следующего цикла мы делегируем воспроизведение наших предыдущих действий партнеру, а сами занимаемся поисками новой информации – ну или топаем заново делать все, что не успели завершить вовремя в прошлый раз. При этом не стоит ждать особой вариативности ни в беседах, ни в последовательности шагов. Тем не менее в проекте четыре финала.

В The Forgotten City есть и враги, жаждущие проверить, как мы управляемся с золотым луком, но игра любезно предупреждает о возможной опасности и в целом позволяет избегать конфронтации. В первую очередь это именно разговорно-исследовательский проект с упором на сюжет – недаром Гильдия сценаристов Австралии в 2016-м отметила его призом. Опасения сейчас вызывает разве что техническое состояние: разработкой занимались три человека, и то, что они не просто все эти годы переносили наработки с движка Skyrim на Unreal Engine, а еще и многое меняли в игровом процессе, могло кое-где выйти боком.

600x338 64 KB. Big one: 1920x1080 404 KB

На сдачу

  • Crowfall – многопользовательская RPG от ветеранов индустрии, обещающая скрестить «Игру престолов» с EVE Online (6 июля 2021 года; PC).

реклама

600x338 100 KB. Big one: 1920x1080 1911 KB
  • Where the Heart Leads – мужчина проваливается в колодец и попадает в мир, где ему под силу изменить события своей жизни и посмотреть, что из этого получится (13 июля 2021 года; PlayStation 4).

600x338 134 KB. Big one: 1920x1080 748 KB
  • Bullet Age – кооперативный постапокалиптический 2D-шутер с возможностью улучшать холодное и огнестрельное оружие (15 июля 2021 года; PC).

600x338 93 KB. Big one: 1920x1080 243 KB
  • Lost at Sea – полное головоломок философское приключение одинокой пенсионерки на острове с ее воспоминаниями (15 июля 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

600x338 113 KB. Big one: 1920x1080 798 KB
  • F1 2021 – главные особенности очередного выпуска «королевских гонок»: сюжетный режим «Формула победы» и парная карьера (16 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 100 KB. Big one: 1920x1080 556 KB
  • Cris Tales – в этой игре, вдохновленной классическими JRPG, волшебник с друзьями пытается остановить Императрицу времени, намеревающуюся устроить глобальный катаклизм (20 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

реклама

600x338 102 KB. Big one: 1920x1080 783 KB
  • Death’s Door – слэшер про ворону-сборщицу душ, у которой воришка похитил одну душу и сбежал в неведомую страну, где обитает множество опасных чудищ (20 июля 2021 года; PC, Xbox One/Series).

600x338 95 KB. Big one: 1920x1080 462 KB
  • Song of Farca – российский детектив про девушку-хакера, расследующую дела, сидя под домашним арестом (21 июля 2021 года; PC).

600x338 82 KB. Big one: 1920x1080 499 KB
  • Succubus – спин-офф Agony про голую демонессу, в ближнем бою сносящую черепа адской нежити (21 июля 2021 года; PC).

600x338 69 KB. Big one: 1920x1080 357 KB
  • Last Stop – приключенческая игра про трех жителей Лондона, сталкивающихся с проявлениями колдовства (22 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 46 KB. Big one: 1920x1080 234 KB
  • Warhammer 40,000: Battlesector – авторы неплохой космической стратегии Battlestar Galactica: Deadlock предлагают столкнуть космодесантников с тиранидами (22 июля 2021 года; PC).

реклама

600x338 82 KB. Big one: 1920x1080 553 KB
  • The Great Ace Attorney Chronicles – сборник, посвященный предку адвоката Феникса Райта, ведущему дела в XIX веке, включает две игры, ранее выходившие лишь на смартфонах и 3DS в Японии (27 июля 2021 года; PC, PlayStation 4, Switch).

600x338 82 KB. Big one: 1920x1080 452 KB
  • Tribes of Midgard – грозный викинг при поддержке родного племени сражается с великанами и призраками, спасая мир от Рагнарока (27 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

600x338 113 KB. Big one: 1920x1080 801 KB
  • Unbound: Worlds Apart – платформер про открывающего порталы мальчика, бросающего вызов рвущему реальность злу (28 июля 2021 года; PC, Switch).

600x338 43 KB. Big one: 1920x1080 1103 KB
  • The Ascent – кооперативная смесь Diablo с twin-stick-шутером в декорациях киберпанка (29 июля 2021 года; PC, Xbox One/Series).

600x338 131 KB. Big one: 1920x1080 889 KB
  • Escape from Naraka – платформер индонезийских разработчиков, основанный на мифологии острова Бали (29 июля 2021 года; PC).

реклама

600x338 85 KB. Big one: 1920x1080 551 KB
  • Vesper – платформер про андроида, изучающего мрачную планету, напоминает Limbo (30 июля 2021 года; PC).

600x338 52 KB. Big one: 1920x1080 350 KB

Александр Кошта aka Top

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор top главные игры

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
+
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
5
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
30
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 31
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 30
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты продолжат дешеветь в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приближается к рекомендованной NVIDIA
102
71 смартфон Xiaomi получит прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
22
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 12.5 в июле
7
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
76
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
85
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
57
Xiaomi MI MIX 4 станет самым дорогим смартфоном компании
17
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
144
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
38
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
2
Первые тесты Ryzen 7 5700G – самая мощная интегрированная графика на рынке по мнению Tomshardware
52
MSI вновь запустила производство GeForce GT 730 на архитектуре Kepler
16
Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера
19
NVIDIA vs AMD – 8 поколений флагманов на одном графике в тестах производительности от Wccftech
83
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
17
Японцам удалось изучить модули DDR5 вблизи
16
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
16
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G теперь доступен в новом цвете Navy
8
Скачанное почти 6 млн раз Android-приложение похищало пароли от Facebook
+
BioWare показала свежий концепт-арт новой Dragon Age — на нём изображен Антиванский Ворон
1

Сейчас обсуждают

Сергей Моськин
12:11
А сколько эти карты стоили, 15 т.р.? Ну да, надо бежать брать, подешевело же.
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Alexander Stolz
12:10
Отлично, пора брать! Цены норм!
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Alien 2020
12:10
60K ? За 11К можно было прошлым летом взять новую RX 570 8GB. Кто-нибудь знает, nVidia производит сейчас эти карты 1660 Super ? Кажется, что продаваны заламывают такие цены только потому что производ...
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Вадим Негру
12:08
Дело в том что оно уже есть, только на консолях. И это действительно магия, стоит просто отвернутся и игра уже запущена.
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
Зеновий Радеонович
12:06
отдайте майнерам, пусть майнят.
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Александр Кремлев
12:06
Омары подорожали. И шампанское moet chandon... Это из за геймеров все,они не покупают и производители вынуждены поднять цены чтобы выжить. Гей меры пидарасы !
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
Il Russ
12:05
Мне кажется такие статьи пишутся под комменты. Автор давай статьи "почему я сижу на core2duo и не собираюсь делать апгрейд". "Почему у меня ЭЛТ и не собираюсь покупать новый монитор". Комменты будут ч...
Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
terenty79
12:02
А что минусуете, 4aногамес как только денег дали, так они из этого Куёва на Мальту дриснули, да там и остались на пмж. а григорович и сотоварищи чем хуже, сейчас им денег тоже дали, может тоже уже лап...
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
BIs
12:01
Нихрена себе тебя бомбануло. Ты вообще возмущаешься по поводу повышении цены чего либо?
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
Александр Дедок
12:01
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-5-pro-4650g-renoir/ здесь есть в том числе тестирование с интегрированным видео обрати внимание на разницу FPS в играх при памяти 3200 и 4533.
Первые тесты Ryzen 7 5700G – самая мощная интегрированная графика на рынке по мнению Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем