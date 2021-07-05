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Вступление

Основная масса проектов выйдет ближе к концу июля. После безделья в первой половине месяца готовьтесь к высадке на Омаха-Бич, исследованию чернобыльской зоны отчуждения, спасению древнеримского города от проклятья и защите крепости от набега орков.

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Свыше двадцати наиболее примечательных игр – в нашей традиционной статье.

Orcs Must Die! 3

Жанр Tower Defense Разработчик Robot Entertainment Издатель Stadia Games and Entertainment Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One/Series Дата выхода 23 июля 2021 года

Orcs Must Die! – одна из главных серий в сбавившем обороты жанре tower defense. Первые две части вышли с разницей в год (2011-2012), после чего американские разработчики отвлеклись и вернулись к оркам лишь в 2017 году – правда, с бесплатной MOBA-игрой Orcs Must Die! Unchained. Она обернулась провалом и вынудила Robot Entertainment сосредоточиться на мелких проектах, чтобы вылезти из финансовой ямы. К счастью, у серии нашлись фанаты в числе работников Google: корпорация выделила средства на создание полноценной третьей части в обмен на годичную эксклюзивность для стримингового сервиса Stadia. Теперь же ограничения спали, и сыграть удастся всем остальным.

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Нам снова предстоит в одиночку либо с другом отбиваться от орочьих армий, прилично разросшихся и рассвирепевших. События разворачиваются спустя 20 лет после второй части – за это время прежние герои успели обучить молодежь, которой и предстоит защищать крепость. Как и прежде, суть игры заключается в том, чтобы грамотно расставить на местности разномастные ловушки и изрядно облегчить себе отстрел неприятелей. Раскаленные угли, шипы, спрятанные под решеткой, устройства, отшвыривающие супостатов куда подальше, падающие на голову тяжести – устроить можно западню на любой вкус.

Но этого в любом случае будет мало, и замарать ручки придется. Персонажи (их несколько, и часть откроется лишь по завершении кампании) умело отстреливаются из лука и ружья, швыряют заклинания, размахивают мечами и молотами, а теперь еще и используют боевые машины – к примеру, катапульту, отправляющую бочки с бомбами прямо в толпу орков, или устройство, выпускающее смерч в направлении орды. Также у героев будут особые навыки типа краткосрочной левитации.

Не забыли в Robot Entertainment и про новые режимы. Один перенесет нас за пределы крепости на огромное поле боя, в другом же враги будут особенно свирепы, но зато мы с каждым этапом будем получать полезные модификаторы. А вот на прорывную картинку не рассчитывайте – выглядит Orcs Must Die! 3 не то чтобы радикально лучше предшественниц.

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Hell Let Loose

Жанр Шутер Разработчик Black Matter Издатель Team17 Digital Платформы PC Дата выхода 27 июля 2021 года

Австралийская студия Black Matter далеко не первый год возится с Hell Let Loose – попыткой сделать чуть ли не симулятор солдата времен Второй мировой. Сперва она сделала рабочий клиент, затем вышла на Kickstarter, успешно собрала деньги, нашла издателя в лице Team17, сунулась в «Ранний доступ» Steam в 2019-м и наконец-то готова выпустить проект в полноценное плавание, собрав букет хороших отзывов.

Вместе с еще 99 игроками нам предстоит поучаствовать в нескольких сражениях на Западном фронте: к примеру, высадке на Омаха-бич, борьбе за французскую коммуну Карантан и бельгийскую деревушку Фуа. Всего карт будет девять (плюс периодически добавляемые зоны), и все они, по заявлениям авторов, воссозданы в масштабе 1:1 на основе архивных карт и иных документов. Упор на реализм в целом характерен проекту в том, что касается декораций, техники, вооружения и униформы. Еще одна гордость разработчиков – баллистика и поведение оружия во время схваток.

В отличие от многих других сетевых шутеров, тут не четыре-пять классов бойцов, а целых четырнадцать: офицер, медик, снайпер, инженер, разведчик, пулеметчик и так далее. У большинства из них представительство жестко ограниченное – нельзя сорока пользователям стать пулеметчиками. Координацией различных подразделений (пехота, танковый отряд, отряд разведки) занимается командир. Ему же надо следить и за распределением ресурсов, коих три вида: амуниция, топливо и человеческие силы. В общем, самая ответственная должность, и от человека, ее занимающего, будет во многом зависеть успех битвы.

Сражаться предстоит в двух режимах: Warfare и Offensive. В первом надо захватить либо все пять указанных точек на карте, либо контролировать большую их часть к моменту истечения игрового времени. В другом – снова захват зон, но теперь одна сторона контролирует лишь один сектор и должна за полчаса отбить у второй все остальные, дабы избежать поражения. Разумеется, в процессе игроки накапливают опыт, открывают новое снаряжение и всякие рюшечки, но главное – учатся взаимодействовать. Есть, впрочем, и неприятные новости: пока что у Hell Let Loose серьезные технические проблемы, из-за которых многим будет просто не до коллекционирования униформы. Впрочем, время до релиза еще есть, и хочется надеяться, что к 27 июля ситуация улучшится.

Chernobylite

Жанр Экшен/Выживание Разработчик The Farm 51 Издатель The Farm 51, All in! Games Платформы PC Дата выхода 28 июля 2021 года

Спустя 35 лет катастрофа на Чернобыльской АЭС и не думает покидать умы разработчиков игр. На годовщину можно (но не нужно) было сыграть в S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored, примерно тогда же начался бета-тест Chernobyl Liquidators Simulator; в июне на E3 GSC Game World показала мощный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и уже открыла предзаказы, а в конце июля нас ждет Chernobylite – тоже вариация на тему зоны отчуждения.

Польская The Farm 51 уже пыталась устроить публике экскурсию по печально известным местам, но Chernobyl VR Project оказался халтурой. Теперь погружение будет намного более глубоким, пускай без документальности. В роли физика, прежде работавшего на ЧАЭС, мы отправляемся бродить по окрестностям станции в поисках без вести пропавшей возлюбленной Татьяны. Но поскольку задача эта не на один день, предстоит оборудовать свою базу, обставить ее верстаками и генераторами и наладить производство полезных устройств.

Другое важное дело – забота о команде сталкеров, готовых помогать нам с поисками дамы сердца. Их нужно кормить, снабжать лекарствами, оружием и разведданными, а взамен они будут ходить на вылазки и оказывать огневую поддержку во время наших собственных операций. Разработчики не устают подчеркивать, что от того, как налажены отношения в отряде, будут зависеть шансы героя решить его главную задачу. Стоит постараться сдружиться и с другими обитателями зоны отчуждения, однако их скрытые цели в конечном счете могут поставить нас в неловкое положение.

Но и в принципе не все согласны пожать нам руку. Какие-то сталкеры настроены агрессивно и будут убивать наших товарищей во время вылазок, плюс немало хлопот доставят монстры, проникающие в наш мир в том числе из-за манипуляций со временем, которые нужны нам для того, чтобы изменять прежние решения. История вроде как нелинейная, и очень любопытно, как все эти механики, обильно политые атмосферой ужастиков, сработают вместе.

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The Forgotten City

Жанр Приключение Разработчик Modern Storyteller Издатель Plug in Digital Платформы PC Дата выхода 28 июля 2021 года

Ситуации, когда модификации к популярным проектам вырастают в самостоятельные произведения высокого уровня, не так редки. Благодаря энтузиазму фанатов Half-Life мы получили Counter-Strike и Dear Esther, DotA из невероятно востребованной карты для Warcraft 3 превратилась в хит от Valve, PUBG и DayZ своим успехом обязаны второй и третьей частям Arma… Возможно, такая же судьба ждет The Forgotten City – одну из лучших модификаций The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Главный герой, едва не утонув в Тибре, попадает в заброшенный подземный город, находит там портал в прошлое и возвращается на две тысячи лет назад. Улицы вновь заполнены живыми людьми, но это ненадолго – к полуночи из-за проступка кого-то из них все горожане будут обращены в золотые статуи волею богов. Руководство просит попаданца вычислить виновника и объясняет, как возвращаться к началу суток с накопленными знаниями и найденными предметами. С этого момента начинается древнеримская вариация «Дня сурка».

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Каждый цикл занимает несколько часов, и в ходе него нужно выполнить ряд квестов, чтобы получить новые сведения и продвинуть основное расследование. Мы осматриваем окрестности, беседуем с жителями и к наступлению часа Х спешим нырнуть в портал, сбрасывающий время. В начале следующего цикла мы делегируем воспроизведение наших предыдущих действий партнеру, а сами занимаемся поисками новой информации – ну или топаем заново делать все, что не успели завершить вовремя в прошлый раз. При этом не стоит ждать особой вариативности ни в беседах, ни в последовательности шагов. Тем не менее в проекте четыре финала.

В The Forgotten City есть и враги, жаждущие проверить, как мы управляемся с золотым луком, но игра любезно предупреждает о возможной опасности и в целом позволяет избегать конфронтации. В первую очередь это именно разговорно-исследовательский проект с упором на сюжет – недаром Гильдия сценаристов Австралии в 2016-м отметила его призом. Опасения сейчас вызывает разве что техническое состояние: разработкой занимались три человека, и то, что они не просто все эти годы переносили наработки с движка Skyrim на Unreal Engine, а еще и многое меняли в игровом процессе, могло кое-где выйти боком.

На сдачу

Crowfall – многопользовательская RPG от ветеранов индустрии, обещающая скрестить «Игру престолов» с EVE Online (6 июля 2021 года; PC).

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Where the Heart Leads – мужчина проваливается в колодец и попадает в мир, где ему под силу изменить события своей жизни и посмотреть, что из этого получится (13 июля 2021 года; PlayStation 4).

Bullet Age – кооперативный постапокалиптический 2D-шутер с возможностью улучшать холодное и огнестрельное оружие (15 июля 2021 года; PC).

Lost at Sea – полное головоломок философское приключение одинокой пенсионерки на острове с ее воспоминаниями (15 июля 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

F1 2021 – главные особенности очередного выпуска «королевских гонок»: сюжетный режим «Формула победы» и парная карьера (16 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Cris Tales – в этой игре, вдохновленной классическими JRPG, волшебник с друзьями пытается остановить Императрицу времени, намеревающуюся устроить глобальный катаклизм (20 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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Death’s Door – слэшер про ворону-сборщицу душ, у которой воришка похитил одну душу и сбежал в неведомую страну, где обитает множество опасных чудищ (20 июля 2021 года; PC, Xbox One/Series).

Song of Farca – российский детектив про девушку-хакера, расследующую дела, сидя под домашним арестом (21 июля 2021 года; PC).

Succubus – спин-офф Agony про голую демонессу, в ближнем бою сносящую черепа адской нежити (21 июля 2021 года; PC).

Last Stop – приключенческая игра про трех жителей Лондона, сталкивающихся с проявлениями колдовства (22 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Warhammer 40,000: Battlesector – авторы неплохой космической стратегии Battlestar Galactica: Deadlock предлагают столкнуть космодесантников с тиранидами (22 июля 2021 года; PC).

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The Great Ace Attorney Chronicles – сборник, посвященный предку адвоката Феникса Райта, ведущему дела в XIX веке, включает две игры, ранее выходившие лишь на смартфонах и 3DS в Японии (27 июля 2021 года; PC, PlayStation 4, Switch).

Tribes of Midgard – грозный викинг при поддержке родного племени сражается с великанами и призраками, спасая мир от Рагнарока (27 июля 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

Unbound: Worlds Apart – платформер про открывающего порталы мальчика, бросающего вызов рвущему реальность злу (28 июля 2021 года; PC, Switch).

The Ascent – кооперативная смесь Diablo с twin-stick-шутером в декорациях киберпанка (29 июля 2021 года; PC, Xbox One/Series).

Escape from Naraka – платформер индонезийских разработчиков, основанный на мифологии острова Бали (29 июля 2021 года; PC).

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Vesper – платформер про андроида, изучающего мрачную планету, напоминает Limbo (30 июля 2021 года; PC).

Александр Кошта aka Top