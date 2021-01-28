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Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360

Каждая из моделей Pure Loop хороша по-своему, а об их отличиях при работе с Ryzen 7 3700X мы подробно расскажем.
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Оглавление

Вступление

В последнее время у меня на тестах стали все чаще появляться системы жидкостного охлаждения. Благо они становятся все популярнее, и этому есть разумное объяснение. Начнем с того, что различных моделей на рынке становится все больше, их выпускают все компании.

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Если точнее, то выпускают не все, существуют крупные OEM-фирмы, которые делают одно и то же для разных брендов. На первый взгляд, там нет ничего сложного: любое такое устройство состоит из помпы, радиатора, водоблока и шлангов. Все эти вещи по отдельности выпускают много компаний. Однако кастомные СВО не обрели большой популярности из-за сложности сборки и высокой стоимости. Фитинги, резервуар, помпа – такие словеса могут повергнуть в шок неподготовленного пользователя. Самому нарезать шланги, все смонтировать и подключить – почти как дома развести водопровод или отопление. Специфика схожа, отличаются лишь размеры и оборудование. Тем не менее, так и не обретя популярности кастомные СЖО остаются наиболее эффективными.

Большинство современных корпусов делают в расчете на использование хотя бы одного радиатора с вентиляторами, а есть и такие, где легко можно поставить два, например, сверху и спереди. Подобные СЖО продолжают оставаться дорогими и это не удивительно. Есть модели, которые продаются дешевле башенных воздушных суперкулеров, но и производительность у них соответствующая (зато шум, RGB-подсветка и «водянка» в наличии).

На рынке существуют серьезные модели солидных компаний, таких как be quiet!, которые предлагают свое видение того, как это должно быть и функционировать. Это известная фирма, и название у нее говорит само за себя, мол: «все будет тихо». Зачастую так оно и бывает, поскольку фирма сама занимается разработкой. У нее есть собственные модели вентиляторов, которые неплохо зарекомендовали себя на рынке. Остается дело за малым: найти помпу, водоблок, шланги и радиатор. Скорее всего, в современном мире с огромными производственными мощностями такие поиски будут недолгими. Кстати, что-то можно сделать даже самим, например, крепление на процессор.

Ко мне на тестирование попали две модели be quiet! Pure Loop. В принципе, они очень похожи и различия можно пересчитать по пальцам. Выше уже писалось, что деталей в любой СЖО немного и тут не исключение. Как правило, у одного производителя в одной линейке все модели отличаются только по размеру радиатора. Также и здесь. В модельном ряду be quiet! Pure Loop есть четыре модификации: 120, 240, 280 и 360 мм. В этих числах – длина радиатора. И соответственно модели, индекс которых делится на 120, оборудованы вентиляторами с такой диагональю, а одна – на 140 и соответственно оборудована двумя вентиляторами покрупнее. В остальном вентиляторы из одного семейства, и я сразу расстрою ценителей прекрасного – они без подсветки.

Итак, сегодня я рассмотрю две старшие модели и проверю, как они справляются с процессором AMD Ryzen.

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Поскольку это самые производительные модели, то они должны легко справиться с задачей. Интересно будет сравнить их друг с другом и оценить, насколько в таких системах все зависит от площади радиатора. И пока неясно, что будет с шумом. Что-то мне подсказывает, что вентиляторы на 140 мм обычно тише, но неизвестно как будет в этом случае. Давайте выясним!

Упаковка и комплектация

Коробки и упаковка устройств очень похожи, поэтому я не буду рассматривать их отдельно.

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Рассмотрим одну из моделей СЖО на примере be quiet! Pure Loop 280, а все отличия будем фиксировать отдельно.

По упаковке их практически нет, разве что по габаритам. Понятно, что модификация 360 мм просто длиннее.

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Упаковка крупная потому, что чудес не случилось. Устройства неразборные и занимают внутри много места, а еще требуют тщательную упаковку и специальный каркас внутри.

Внешнее оформление выполнено в стилистике компании. Минимум веселья – максимум информации. Поэтому тут мы не увидим, графиков или яркой RGB-подсветки. Все исключительно по существу.

Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Не все плоскости несут на себе какую-то информацию об устройстве. Верхняя и нижняя, а для кого-то они могут показаться боковыми, содержат лишь название фирмы-производителя и модели. Спереди мы видим крупное изображение устройства, но тоже какое-то туманное. Есть крышка водоблока с надписью be quiet!, есть радиатор с вентиляторами, а остальное четко не прослеживается.

С противоположной стороны коробки мы снова видим четыре крупных вставки с описанием основных компонентов системы. Оно приводится на английском и немецком языках. Не очень подробно, но доходчиво сказано про помпу, есть информация о дозаправке, о крышке с надписью и еще несколько слов про фирменные вентиляторы Pure Wings 2.

На одной из боковин на нескольких языках, включая русский, сказано, что всю подробную информацию об устройстве можно посмотреть, отсканировав QR-код выше. Вот оно, ленивое будущее, даже подробно на упаковке нельзя ничего толком рассказать, только на сайте. Хотя нет, есть таблица с характеристиками на противоположной боковине. Пожалуй, я повторю эксперимент производителя и тоже позволю себе полениться.

be quiet! Pure Loop 280 мм

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be quiet! Pure Loop 360 мм

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Получаем 311 х 138 мм (42 918 кв. мм) противостоят 394 х 120 (47 280 кв. мм). Но и это еще не все. Так или иначе, вентиляторы 120 мм в диаметре быстрее и обеспечивают больший поток. Правда, это сказывается на шуме, он также становится сильнее.

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Пора заглянуть внутрь.

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Здесь мы видим картонный лоток из специальной формы под упаковку комплекта оборудования. Большие габариты объясняются тем, что оборудование не разбирается, присутствует большой радиатор и длинные шланги. Тут все располагаться практически в готовом виде. Можно лишь отдельно разместить вентиляторы и комплект поставки внутри, а само устройство растянуть по краю. Каждый отдельный компонент отдельно упакован в пакет. Только радиатор и «мелочевка» находятся дополнительно в коробках.

Посмотрим, что включает в себя комплект поставки:

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  • Универсальный стальной «бэкплейт» для платформ Intel LGA 1200, LGA 115X;
  • Четыре винта для «бэкплейта» платформ Intel LGA 1200, LGA 115X;
  • Четыре резиновых шайбы для фиксации винтов «бэкплейта» платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для «бэкплейта» платформ Intel LGA 1200, LGA 115X;
  • Четыре гайки для втулок-адаптеров для «бэкплейта» платформ Intel;
  • Четыре втулки-адаптера для платформ Intel LGA 2011, LGA 2066;
  • Четыре пластиковых втулки для платформ AMD;
  • Четыре винта для платформ AMD;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Две монтажные пластины для Intel;
  • Две монтажные пластины для AMD;
  • Шприц с термопастой;
  • Набор винтов для крепления радиатора и вентиляторов;
  • Три нейлоновые стяжки;
  • Разветвитель 4-pin для двух вентиляторов (для трех вентиляторов у 360 мм);
  • Переходник питания SATA – 2х 4-pin FAN (3х 4-pin FAN у 360 мм);
  • 100 мл хладагента на основе воды и пропиленгликоля.

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Еще в комплекте есть два документа. Это руководство пользователя и информация о безопасности и гарантии. Инструкцию можно найти отдельно на сайте производителя.

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Она очень подробная и там все описано до мельчайших деталей. В основном рассказывается про монтаж, а также перечислен комплект поставки.

Устройство и особенности СЖО

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Все системы жидкостного охлаждения часто похожи друг на друга, поскольку принцип работы у них одинаков. В основном отличается форма водоблока и расположение помпы. Радиаторы, вентиляторы и шланги везде одинаковы. В данном случае странно расположена помпа.

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Монтажные отверстия на раме радиатора есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся.

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Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Однако несколько раз я делал бутерброд, когда рама корпуса оказывалась между вентиляторами и радиатором.

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Вентиляторы очень производительные и тихие. Модель очень популярная и знакомая, но с определенной спецификой: повышены обороты относительно базовых.

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ARGB-подсветки нет, поэтому у каждого вентилятора всего один разъем 4-pin PWM Fan. Это касается 140 и 120 мм модификаций be quiet! Pure Wings 2.

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По углам нет мягких подушек, но нет и вибрации, потому, что это премиальные модели и они хорошо отбалансированы. Лопасти рельефной формы и их девять штук.

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Каждый вентилятор крепится четырьмя винтами к радиатору. У радиатора 360 мм три вентилятора, у версии 280 мм – два. Соответственно винтов крепления в разных комплектах – различное количество.

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Питание на вентиляторы подается через 4-pin коннекторы. У пользователя есть большой выбор в подключении. Например, каждый вентилятор можно подключить отдельно к материнской плате, и они будут работать независимо. Можно использовать разветвитель из комплекта поставки. Это также позволяет управлять вентиляторами независимо от помпы.

Еще один кабель идет от помпы и один от водоблока. В последнем случае он нужен для работы подсветки, поэтому он необязателен.

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Помпа здесь установлена в разрыве одного шланга ближе к радиатору. Получается такой увесистый модуль, но зато отдельный и независимый. Теоретически он разборный. Стандартные обороты – 5500 об/мин.

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Не стоит пугаться этих цифр, ведь шум от работы небольшой – чуть более 30 дБ. Конструкция и принцип ее работы не такие уж необычные. Это обычный циркуляционный насос с металлической крыльчаткой. Разбирать не стал потому, что есть изображение на сайте.

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На самом водоблоке термоинтерфейса нет. Вместо него присутствует защитная наклейка, которую нужно обязательно снять перед установкой.

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Поверхность очень ровная и почти зеркальная.

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После тестирования проверяем отпечаток. Вроде все отлично.

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Тестовый стенд

Предлагаю еще раз взглянуть на характеристики моделей Pure Loop, чтобы составить общее представление о героях теста.

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Тестирование двух СЖО be quiet! Pure Loop 280 и Pure Loop 360 проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 ГГц при 1.3 В;
  • Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1401;
  • СЖО be quiet! Pure Loop 280 мм;
  • СЖО be quiet! Pure Loop 360 мм;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2: Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Ватт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все собрать. Инструкция очень простая и понятная. Штатное крепление сокета AM4 остается не полностью – только стальная пластина сзади. Далее устанавливаются четыре пластиковые втулки, монтажные планки и прижимаются винтами.

Кстати, производитель записал видеоролик с частью сборки системы.

Сначала я решил, что нужно будет заправлять систему, раз в комплекте есть специальная жидкость. Однако открутив винт дозаправки, понял, что система заполнена и не нуждается в добавке. Следует лишь отметить, что отверстие маленькое и при заправке оно должно находиться в верхнем положении.

Оценим работу системы в штатном режиме при помощи утилит.

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Крепление надежное и простое. После сборки системы запускаем и смотрим, как все работает. При первом запуске никакого шума от системы нет. Обычно бывает громкий звук от прокачки жидкости по контуру, но тут он отсутствует.

Тест проводился сразу на разогнанной системе.

Схожим образом работает вторая модель СЖО. Отличия в шуме есть, поскольку вентиляторы меньше и их обороты выше. Также сам радиатор больше в длину.

В остальном разницы почти нет, разве что в производительности. Понятно, что у более габаритной модели она лучше.

Здесь все более-менее прилично, а уровень шума можно оценить при помощи видеоролика выше. Понятно, что камера близко к устройству, и на самом деле шум немного меньше, но так или иначе он заметен и систему не назовешь бесшумной.

be quiet! Pure Loop 280 мм

AMD Ryzen 7 3700X Default (PWM Standard):

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AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (PWM Standard):

450x322 48 KB. Big one: 1135x812 271 KB

AMD Ryzen 7 3700X @ 4.0 ГГц при 1.1 В (PWM Standard):

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be quiet! Pure Loop 360 мм

AMD Ryzen 7 3700X Default (PWM Standard):

450x322 48 KB. Big one: 1135x812 271 KB

AMD Ryzen 7 3700X @ 4.3 ГГц при 1.3 В (PWM Standard):

450x322 48 KB. Big one: 1135x812 271 KB

AMD Ryzen 7 3700X @ 4.0 ГГц при 1.1 В (PWM Standard):

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Обе модели be quiet! Pure Loop очень эффективны. Разница между ними есть и ее заметно, однако я бы предпочел версию со 140 мм вентиляторами – она тише. Очевидно, что для снижения уровня шума нужно использовать менее оборотистые вертушки или снизить скорость штатных.

Самое главное, чтобы помпа качала на максимальных оборотах, а вентиляторами можно регулировать эффективность, хотя в диапазоне 1500-2000 об/мин сильной разницы не наблюдалось.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. Стендовый CPU работал в следующих режимах:

  • AMD Ryzen 7 3870X + 280 мм (по умолчанию);
  • AMD Ryzen 7 3700X + 280 мм (при напряжении 1.3 В);
  • AMD Ryzen 7 3700X + 280 мм (при напряжении 1.1 В);
  • AMD Ryzen 7 3870X + 360 мм (по умолчанию);
  • AMD Ryzen 7 3700X + 360 мм (при напряжении 1.3 В);
  • AMD Ryzen 7 3700X + 360 мм (при напряжении 1.1 В).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скоростью вращения можно управлять. Мы уже видели, что у помпы только 3-контактный разъем. Поэтому на материнской плате она управляется именно как помпа через регулировку DC.

Что касается вентиляторов, то они управляются через ШИМ. Можно выбрать несколько предустановок в BIOS системной платы, но разницы между режимами Standard и Silent не отмечалось.

Скорость вращения

Обороты вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Скорость вращения помпы, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

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Судя по данным тепловизора, сам радиатор сильно не разогревается.

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Хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница непринципиальна.

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Заключение

Несмотря на отсутствие модной RGB-подсветки, мне понравились обе модели СЖО. Пусть они шумноваты в нештатном режиме, но это легко подкорректировать, установив обычные резисторы на каждый вентилятор. В случае с версией 280 мм это даже проще, поскольку у нее два вентилятора и они сами по себе тише. Да и с модификацией 360 мм этот фокус сработает, но надо уже три резистора.

Обе системы be quiet! Pure Loop есть смысл брать под небольшой разгон процессора, который не выходит за рамки разумных напряжений. Выше 1.4 В для AMD Ryzen надо искать что-то лучше, хотя все зависит от нагрузки. Если приложение не грузит все ядра на 100%, то границы разгона можно сдвинуть на свой страх и риск. А если не разгонять собранную конфигурацию и сделать грамотный даунвольтинг, можно получить почти бесшумную систему. Тогда под нагрузкой производительность будет выше, ПК станет тише и холоднее. На мой взгляд, это разумнее. Возможно, самым лучшим вариантом будет создание двух профилей для разных задач.

Как бы глупо это не звучало, но модели Pure Loop нельзя в полной мере отнести к необслуживаемым системам водяного охлаждения. Производитель сам укомплектовывает их бутылочкой с хладагентом и предусматривает возможность дозаправки. Блок с помпой также вынесен отдельно и находится в разрыве шланга. Это первый шаг в создании устройства следующего поколения с заменяемыми помпой и жидкостью.

Возможно, скоро мы придем к тому, что необслуживаемые СЖО станут обслуживаемыми, а сами модули можно будет заменить относительно просто без специальных навыков и сложных инструментов. Подсоединил, отсоединил, залил, запустил, и она продолжает работать. Однако в области производства любых устройств есть определенные тенденции и связаны они с их ресурсом. Если вещи будут вечными, то кто будет покупать новые?

Итак, be quiet! представила отличные по характеристикам модели, еще и с возможностью дозаправки. Лед тронулся…

Андрей Понкратов aka wildchaser

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McArcher
12:56
Потому что за клевету нужно отвечать. Пока их не засудили, они быстренько подтёрли свои картинки и сайты. Это выглядит как крысятничество. Я несколько дней назад сюда как раз запостил скриншот с их са...
С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
LordTornado
12:54
Качнуть рынок с 30к гораздо проще вниз, чем вверх.
Курс Биткоина упал ниже 30 000 $ – рынок потерял 500 миллионов, а киты продолжили игру на повышение
daimos
12:54
Тогда почему зеленых так выделил
С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
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