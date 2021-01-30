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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт

Мы изучим универсальный комплект G.Skill Trident Z Royal, который способен работать на 4000 МГц, и выясним его возможности на платформе AMD.
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Оглавление

Вступление

Мое знакомство с модулями памяти DDR4 началось с комплекта компании G.Skill еще в 2014 году. Это был комплект с результирующей частотой 3000 МГц и таймингами 15-15-15-36-1Т. Он был основан на микросхемах производства фирмы SKhynix. На тот момент это были очень крутые планки в наборе 4 х 4 Гбайт. Стоили они, конечно же, дорого по тем временам, а сегодня их характеристики уже не впечатляют. Частотой в 3000 МГц уже никого не удивишь, и даже 4000 МГц не вызывает трепета. Получилось, что Intel как-то забросила гонку частот, и сейчас больше шума вокруг платформы AMD AM4. Люди на ней обходятся меньшими частотами и не сильно переживают за пропускную способность памяти из-за огромных кэшей третьего уровня у процессоров поколения Zen2 и Zen3.

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Сегодня частоты наиболее актуальных планок колеблются от 3200 до 3800 МГц. Но на одной частоте далеко не уедешь, поэтому еще одним важным параметром являются тайминги. Чем они меньше, тем память работает быстрее. Оптимальным для платформы AMD остается режим DDR4-3600. В таком случае работает делитель 1:1 по отношению к шине Infinity Fabric. Дальше уже начинают работать делители. Шину можно вручную установить на 1900 или даже 2000 МГц, но нет гарантии, что процессор сможет спокойно работать в таком режиме. Пока лишь ходят слухи, что процессоры AMD 5000-серии способны покорить FCLK 2000 МГц, и поэтому есть смысл запасаться памятью DDR4-4000. Поскольку это была теория, то неплохо бы проверить все на практике, чтобы убедиться в этом. Для этого нужна самая малость: модули DDR4-4000 и процессор AMD Ryzen 7 5800X.

Символично, что в январе 2019 года я уже тестировал память G.Skill Trident Z Royal, и тогда она мне показалась излишне пафосной, а золотой цвет был и остается не в моем вкусе. Сейчас на фоне сумасшедших цен на все компоненты мне так уже не кажется. Компания G.Skill продолжает выпускать и обновлять линейку Trident Z Royal. Уже тогда были модификации с золотистой и серебристой поверхностью, а далее появляются комплекты с различными улучшенными характеристиками. Частота наращивается, тайминги снижаются – прогресс не стоит на месте, а развитие происходит прямо на глазах.

В прошлый раз я тестировал комплект на платформе Intel, а теперь будем покорять AMD. DDR4-4000 в синхроне с шиной. В этом нам поможет комплект G.Skill F4-4000C17D-16GTRSB.

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Серебристые радиаторы более универсальны в сочетании с другими компонентами в системе и смотрятся лучше, чем золотые, но здесь все индивидуально. Для эксперимента понадобится процессор AMD Ryzen 7 5800X и материнская плата на чипсете AMD B550. Для разгона памяти подошел бы даже A520, но надо будет разогнать процессор и шину до 2000 МГц. Приступим, но сначала изучим саму память.

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Упаковка и комплектация

G.Skill – компания, которая давно специализируется на производстве памяти. Сами микросхемы она не производит, но осуществляет проектировку печатных плат и сборку на своих мощностях. Память этого бренда часто ассоциируется с разгоном. Мне ни разу не встречались планки этого бренда, которые были бы заявлены с частотой из спецификации JEDEC. Характеристики всегда лучше, и это хлеб фирмы.

Сейчас бизнес расширяется, но все равно в сознании пока еще G.Skill = оверклокерская память (дорого). Почему дорого? Ответ понятен. Фирма зарабатывает на продаже модулей и комплектов с улучшенными характеристиками, а значит, используются отобранные чипы и собственный дизайн. Все это стоит денег, поэтому включено в стоимость продукции. А еще есть гарантийные обязательства, которые работают по всему миру, и даже в России нет проблем с RMA. Это тоже не может быть бесплатно и поэтому все риски учтены.

Компания не раз принимала участия в различных оверклокерских турнирах и ивентах в качестве спонсора или даже организатора, иногда в поддержке проведения мероприятий у других фирм. Если полистать списки конфигураций в рекордах по разгону оперативной памяти и скорости ее работы, то там обязательно будут мелькать комплекты компании G.Skill.

Royal, а точнее Trident Z Royal – это линейка продуктов, которая появилась несколько лет назад. Микросхемы вручную отбираются, и я видел маркировку на них маркером, когда разбирал планки, поэтому сомневаться не приходится. Еще на это намекает ценник. Комплекты дорогие, многие основаны на микросхемах Samsung B-die. При этом упаковка снаружи выглядит скромно и даже аскетично.

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Обычный черный картон, а сверху она перепоясана черной лентой из плотной бумаги. На ней присутствует надпись Trident Z Royal, выполненная серебристым цветом, но переливающемся на свету всеми цветами радуги.

На самой коробке мы видим только логотип и название фирмы G.Skill. С обратной стороны информации немного больше.

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Начнем с того, что здесь представлена вся контактная информация. Есть адреса электронной почты и телефоны производителя. Коробка предназначена для нескольких модификаций, поэтому в правой части есть две наклейки с артикулом модели. В левом верхнем углу у каждой присутствует красный фирменный логотип и надпись G.Skill. На верхней присутствуют два штрих-кода, которые соответствуют каждому отдельному модулю.

На нижней также есть два штрих-кода, но они соответствуют всему комплекту, но предназначены для разных рынков. Еще на нижней присутствуют характеристики комплекта: объем, конфигурация, напряжение, тайминги и частота. В самом нижнем углу подсказывают, что память изготовлена в Тайване.

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Сверху мы видим комплект поставки, который состоит из наклейки и тряпочки для протирки блестящих радиаторов модулей.

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Внутри картонной коробки находится каркас из плотного, но мягкого материала, похожего на экструдированный пенополистирол. Сами планки вставлены очень плотно в свои ниши и не вываливаются из них даже, если коробку перевернуть. Еще сразу видно зеркальные радиаторы модулей. Давайте познакомимся с ними еще раз.

Дизайн и особенности модулей

В прошлый раз радиаторы были золотистые, а сейчас серебристые. Поверхность зеркальная и поэтому очень легко пачкается, например, отпечатками пальцев.

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Что касается конструкции, то она уже давно знакома и не меняется на протяжении многих лет. По форме – это обычные планки Trident Z. Сама форма радиаторов аналогична.

Отличия в зеркальном покрытии радиаторов золотистого или серебристого оттенка, а также кристаллической вставке сверху с RGB подсветкой. Производитель демонстрирует, что планки неплохо подходят для моддинга.

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Все дело в той самой подсветке, которую можно настраивать и нейтральной по цвету поверхности радиаторов. Поэтому планки удачно вписываются в любой дизайн. Лично мне больше нравятся серебристые, но есть спрос и на золотистые.

Сами радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава по особой технологии.

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Сверху находится пластиковая вставка, имитирующая кристаллы. Внутри на печатной плате находятся светодиоды, которые просвечивают эту вставку и получается очень симпатичный эффект преломления света.

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У компании есть собственное программное обеспечение для управления эффектами подсветки, однако можно использовать сторонний софт потому, что есть совместимость со всеми известными программами синхронизации подсветки.

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Производитель рапортует о 10-слойной печатной плате собственной разработки для достижения максимальной производительности, а также еще раз повторяется информация об отборных чипах.

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В прошлый раз я не разбирал модули потому, что была такая договоренность. В этот раз я попробовал аккуратно снять радиатор. Кстати, конструкция разбирается как на любых других планках G.Skill Trident Z.

Для этого сверху сначала снимается пластиковая полу-прозрачная планка, а потом аккуратно отклеивается радиатор со стороны чипов. С другой стороны их нет и поэтому особого смысла отклеивать нет, а точнее это сделать гораздо сложнее, ничего не повредив.

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Поэтому я отклеивал только один радиатор. Чтобы подрезать клеевую основу, лучше использовать канцелярский нож. Действовать нужно аккуратно, чтобы ничего не повредить.

Сняв радиатор, мы видим на нем терморезинку по всей длине печатной платы, а не только на двух участках, где распаяны чипы. Для приклеивания используется специальный двухсторонний теплопроводящий скотч. Остатки его остаются на чипах и плохо снимаются.

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После растворителя остаются только чистые чипы и печатная плата. До этого на некоторых микросхемах можно было увидеть отметки маркером. Поэтому легко поверить в ручной отбор.

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Светодиоды распаяны только в левой части печатной платы, но посадочные места для них есть по всей длине. Десять слоев, есть индикация, но два предназначены для подсветки.

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Микросхемы распаяны только с одной стороны, а с другой их нет. И вот там радиатор приклеен намертво. Я даже не стал пытаться его снять. Микросхема контроллера и чип SPD скорее всего распаяны именно с другой стороны. Был большой риск убить планки и поэтому я не стал снимать радиатор.

А с этой ничего интересного – обычные микросхемы Samsung K4A8G085WB-BCPB (B-die) в количестве восьми штук. Все лучшие планки для разгона основаны на них.

Тестовый стенд

Комплект модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) тестировался в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Deepcool Gammaxx 400EX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS Prime B550-Plus, версия BIOS 1801;
  • Память: 2 x 8 Гбайт G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Samsung 981 1 Тбайт;
  • Блок питания: be quiet! Dark Power Pro 1200 Ватт.

Испытание модулей и разгон

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Если вспомнить, на каком уровне находятся сами микросхемы памяти, вполне можно представить себе низкопрофильную память. Тут же вместе с подсветкой, вставками и высокими ребрами радиатора получается конструкция почти втрое выше. Вывод: могут возникнуть проблемы с совместимостью. У меня их не было, поскольку высоты стендового кулера достаточно. Хотя под Noctua NH-D15 тоже влезает.

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Вместе с бюджетной материнской платой ASUS модули смотрятся органично, несмотря на то, что комплект G.Skill в пару раз дороже. Да и по процессору ничего не скажешь, ведь крышки у всех одинаковы.

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С подсветкой планки Trident Z Royal смотрятся еще красивее и интереснее, синхронизация эффектов RGB работает отлично.

У компании есть своя фирменная утилита для работы с подсветкой, которая так и называется – G.Skill Lighting Control Software. Там предусмотрено несколько разнообразных эффектов, но для синхронизации с системной платой нужно использовать ее софт. В данном случае это ASUS Aura Sync.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы оценить всю систему изнутри.

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Видно, что базовая частота планок составляет 2133 МГц. По современным меркам это мало, учитывая, что есть модули, которые штатно запускаются на 3200 МГц без всяких обрядов. Неизвестно, фишка это или баг, но CL иногда не встает нечетным, всегда получается на единицу больше. И если в SPD зашито 17, то после активации профиля выходит 18, что мы можем наблюдать после загрузки системы.

На мой взгляд, нет смысла в каких-то промежуточных значениях, если можно сразу начать с синхрона на 2000 МГц. Для этого в BIOS нужно вручную выставить FCLK на 2000 МГц сразу после включения профиля DOCP.

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Кстати, напряжение на памяти повышается само после активации профиля всего до 1.35 В, а в описании было заявлено про 1.4. Так даже лучше, просто по факту есть расхождения. Другие напряжения можно не трогать, если не разгонять процессор. Благо это осуществляется легко, только не тянет кулер серьезных нагрузок при таком напряжении.

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Режим DDR4-4400 оперативная память берет с CL18, что неплохо, но само по себе это бессмысленно: включается половинный делитель. А на фиксированной шине не тянет процессор 2200 МГц. Думаю, реально получить 2066 МГц, но надо повозиться, а я практически ничего не делая получил такие результаты, что неплохо.

Теперь для разнообразия можно попробовать частоту 3800 МГц и тайминги поменьше.

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А можно CL16 на DDR4-4000 МГц? Сколько угодно.

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Для дальнейшего тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 5.60 и 7-Zip – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

Результаты тестов

AIDA64 6.30.55 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с

Memory write, Мбайт/с

Memory copy, Мбайт/с

Memory latency, нс

Winrar 5.80
Кбайт/с

7-Zip v19.00 (x64) 32 Мб
Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS

Общий рейтинг, MIPS

Заключение

На мой взгляд, у комплекта G.Skill Trident Z Royal все отлично, он полностью себя оправдывает. Здесь важно понимать, что никакой гарантии разгона не существует, однако прогресс с Zen3 есть. Процессор действительно способен работать с шиной 2000 МГц и, как следствие, с памятью DDR4-4000, поэтому такие наборы ОЗУ актуальны и востребованы.

Как вы могли заметить ранее, процессор серийный, материнская плата бюджетная, а оперативная память просто способная взять 4000 МГц штатно. Бывают чудеса, и я сталкивался с ними лично, когда есть несовместимость и память может не заработать на заявленной частоте. Однако у компании G.Skill очень хорошая международная поддержка, и в случае чего без помощи никто не останется.

Как уже отмечалось, эти планки универсальные. Это касается не только внешнего вида: они могут органично вписаться в любой интерьер. Это относится и к использованию на разных платформах. Мы видим, что предел по частоте есть даже на AMD, а на Intel частоту можно будет поднять еще выше. Хорошие тайминги на всех частотах и отличный отклик на напряжение, хотя больше 1.45 В я не использовал.

Очень хорошо смотрится RGB-подсветка и отлично синхронизируется с любыми материнскими платами, в данном случае – с приложением ASUS AURA Sync. Все отлично, и единственное, что может расстроить – стоимость. Дорого, но память основана на микросхемах Samsung K4A8G085WB-BCPB, которые все используют для рекордов на платформе AMD. Лучше пока ничего не придумали, а с DDR5 все еще не очень понятно.

Если коротко подвести итог, то G.Skill Trident Z Royal F4-4000C17D-16GTRSB – это универсальный комплект памяти самого популярного объема – для всех платформ, для всех сборок и для разгона. Royal – это роскошь, а значит не для массового пользователя. Хотя все относительно, и сейчас роскошью является простая видеокарта среднего уровня.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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обзор тест socket am4 ddr4 wildchaser g.skill ryzen 7 5800x amd b550 g.skill trident z royal g.skill trident z royal f4-4000c17d-16gtrsb

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