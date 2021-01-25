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Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров

Тест процессоров (Core i3-7100 – i7-10700K, Athlon 240GE – Ryzen 7 3800XТ) в разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений процессоров в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon RX 590 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон Номинал Разгон Номинал Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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amd intel nvidia тест phoenix

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