Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений процессоров в игре Call of Duty: Black Ops Cold War.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
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Системные требования
Минимальные системные требования:
- Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
- Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X.
- Оперативная память: 12 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon RX 590 8 Гбайт.
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1.4.1.8305760.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество моделей - высокое.
- Текстуры и модели HD - установлены.
- Качество спецэффектов - высокое.
- Отражения в экранном пространстве - высокие.
- Дальность показа объектов - высокая.
- Качество объемного освещения - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Динамические тени - все.
- Тени от спецэффектов - включены.
- Затенение оружия - включено.
- Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
- Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
- Трассировка лучей: затение - отключено.
- NVIDIA DLSS - отключено.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Качество затенения - ультра высокое.
- Эффект скорости - включен.
- Качество эффекта скорости - высокое.
- Подповерхностное рассеивание - включено.
- Порядко-независимая прозрачность - высокая.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080Разгон Номинал Разгон Номинал Разгон Номинал 1% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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