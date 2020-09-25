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Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов

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Оглавление

Вступление

29 июля 2015 года компания Microsoft вывела на рынок операционную систему Windows 10. Долгое время ей не удавалось стать самой популярной ОС для персональных компьютеров. Однако с января 2020 года она стала как никогда актуальной после прекращения официальной поддержки операционной системы Windows 7.

Магазин ключей для программного обеспечения BOBKeys предлагает прекрасную возможность приобрести лицензию для Windows 10 Home или Professional всего за 14 долларов.

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Обзор магазина BOBKeys

Сайт BOBKeys мало чем отличается от других подобных ресурсов. Радует, что на нем нет массы подкатегорий, которые могут только запутывать. Все разделы вынесены на главную панель домашней страницы. Всего их предусмотрено только шесть:

  • Steam;
  • Origin;
  • Uplay;
  • Sony PlayStation;
  • PC;
  • Gift Cards.

Сразу стоит отметить, что мы остаемся на англоязычной версии ресурса. Да, есть и русская версия сайта, но русификация неполная и тот же список категорий все равно останется на английском даже после выбора русского языка.

Неудобство может вызвать то, что продукты в некоторых категориях пересекаются. Например, в разделе PC есть те же игры, что и в категории Steam. То же самое касается разделов PlayStation и Gift Card. При этом в первом случае вместе с подарочными сертификатами в PS Store вас также ждут подписки на PS Plus, а во втором – подарочные карты в Steam, iTunes, World of Warcraft и Nintendo eShop наряду с ваучерами Flexepin.

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Главная страница усыпана различными предложениями из тех или иных категорий. Первой в глаза бросается подборка самых популярных предложений. Сюда входят ключи для Devil May Cry 5, ANNO History Collection, Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Edition, PUBG и других.

Ниже собраны новинки во главе с Pro Evolution Soccer 2021. В этом же окне можете перейти к играм, которые еще не начали продаваться. На момент написания материала их только две: Cyberpunk 2077 и FIFIA 21. В окнах ниже собраны предложения из всех категорий, которые перечислены списком немного выше.

С технической поддержкой можно связаться сразу на сайте, для чего в правом нижнем углу предусмотрена кнопка «We Are Here!». После нажатия на нее будет открыт чат, в котором можно задать интересующий вас вопрос и оперативно получить ответ на него.

ТОП-5 предложений в магазине BOBKeys

Теперь рассмотрим пять лучших предложений в BOBKeys. Чтобы получить скидку в размере 25% от стоимости лицензии, нужно использовать промокод OC25.

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OEM-ключ для Windows 10 Professional обойдется примерно в 18 долларов (1363 рубля), тогда как с промокодом его цена будет снижена на 4.5 долларов и составит около 13.5 доллара (1022 рубля). Домашнее издание стоит немного дороже. С промокодом лицензию на Windows 10 Home можно приобрести за 14 долларов (1050 рублей).

Помимо ключей для операционной системы, магазин BOBKeys также предлагает лицензии на офисное программное обеспечение Microsoft Office. В частности, MS Office Professional Plus 2019 по акции обойдется менее чем в 41 доллар (3040 рублей) вместо 54 долларов (4053 рубля).

Ключ для двух персональных компьютеров оценивается в 63.3 доллара (4734 рубля). С промокодом его стоимость падает до 47.5 доллара (3550 рублей).

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Последнее предложение, которые мы рассмотрим – комплект, состоящий из ключей для операционной системы Windows 10 Professional и программного обеспечения MS Office Professional Plus 2019. Покупая OEM-лицензии на два продукта сразу, вы сможете сэкономить почти 20 долларов. С купоном OC25 комплект обойдется в 54 доллара (4034 рубля) вместо 72 долларов (5378 рублей).

Операционная система Windows 10 не нуждается в представлении, но все же несколько слов о ней скажем. Она получила массу нововведений по сравнению с предыдущей версией ОС. Главное – меню «Пуск», которое больше напоминает себя из Windows 7. Также появился новый центр уведомлений в правой части рабочего стола.

Компания Microsoft добавила поддержку работы с фирменным голосовым помощником Cortana, заменила браузер Internet Explorer более современным веб-обозревателем Microsoft Edge, внедрила функции Continuum для ПК 2-в-1 и обновила магазин приложений.

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На этом список новшеств Windows 10 не заканчивается. Все перечислять не будем, но стоит еще отметить поддержку DirectX 12, Windows Hello, новый многооконный режим и Windows Defender, который многим не самым продвинутым пользователям может заменить сторонний антивирус.

Об MS Office Professional Plus 2019 тоже все наслышаны. Это специальный выпуск пакета программного обеспечения, который является важной частью единой среды для бизнеса и коммуникации. Он содержит всем известные программы MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, а также Outlook, OneNote, Publisher, Access и InfoPath.

Регистрация и оплата

Рассматривать процесс покупки лицензии будем на примере комплекта MS Office Professional Plus 2019 и Windows 10 Professional стоимостью около 72 долларов (почти 5400 рублей). На странице товара нужно нажать «Buy Now», после чего откроется окно для входа в аккаунт.

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Регистрироваться на сайте BOBKeys необязательно. Если у вас нет особого желания создавать учетную запись, можете просто войти через Facebook или Google, нажав на соответствующую пиктограмму. Для регистрации нажмите «Sign Up», после чего придется заполнить стандартную форму: имя/фамилия, пароль, адрес электронной почты.

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После входа еще раз нажимаем «Buy Now» и отправляемся к оформлению заказа. В поле «Promotion Code» нужно ввести промокод OC25. После его активации цена будет снижена с 72 долларов до 54 долларов. Жмем «Submit Order» и переходим к оплате.

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Рассчитываться рекомендуем через систему PayPal, чтобы избежать комиссии. Например, при оплате через Mint отдать придется свыше 60 долларов суммарно.

Если вы не создавали аккаунт на сайте, а вошли через Facebook или Google, прежде чем подтвердить транзакцию, нужно перейти в личный кабинет и указать корректный адрес электронной почты. Именно на этот e-mail в течение нескольких минут после оплаты будет отправлен приобретенный ключ.

Заключение

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Магазин BOBKeys дает прекрасную возможность приобрести OEM-лицензию на операционную систему Windows 10 Professional или Home менее чем за 15 долларов. Помимо ключей для ОС Microsoft, в магазине можно найти массу интересных предложений, среди которых лицензии на пакеты офисного программного обеспечения и популярные игровые проекты.

Все ссылки на софт, который мы рассмотрели в данном материале, собраны в таблице ниже.

Продукт Промокод Цена Новая цена
1 Windows 10 Professional OC25 ~$18.08 ~$13.56
2 Windows 10 Home OC25 ~$18.72 ~$14.04
3 MS Office Professional Plus 2019 OC25 ~$54.19 ~$40.64
4 MS Office Professional Plus 2019 (2 ПК) OC25 ~$63.30 ~$47.48
5 Windows 10 Pro + MS Office Pro Plus 2019 OC25 ~$71.91 ~$53.93

mpanasovsky

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