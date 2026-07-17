РедакцияНовости Hardware
OSCAL PILOT 8 с сертификатами защиты MIL-STD-810H, IP68, IP69K будет надёжно работать в самом суровом окружении
реклама
Современные защищённые мобильные устройства известны своим уровнем неуязвимости перед внешними воздействиями, но некоторые полагают, что это достигается за счёт снижения производительности. Подобные устройства предназначаются для использования на открытом воздухе, на промышленном производстве, во время активного отдыха, поэтому им требуется не только прочность. Необходим уровень производительности достаточно высокий, чтобы обеспечить качественную работу бизнес-приложений, выполнение одновременно нескольких задач и поддержку надёжного соединения на протяжении всего времени работы.
Прежде создатели защищённых смартфонов могли не рассматривать скорость как важный аспект работы подобных устройств. Что касается флагманов среди классических смартфонов, у них нет необходимого уровня прочности для работы в сложном окружении. Модель OSCAL PILOT 8 избавлена от таких недостатков и предлагает лучшее из двух миров.
Данный смартфон представляет собой первую защищённую модель на процессоре Qualcomm QCM6690. Это даёт ему флагманскую производительность, высокий уровень стабильности, разнообразные стандарты связи и вычислительную мощь для удовлетворения потребностей профессиональных пользователей. Устройство предназначается для промышленного и корпоративного применения, поскольку обладает плавной многозадачностью и способностью надёжно справляться с поставленными задачами в сложных условиях, включая полевые операции, управление складом, проверки оборудования и мобильную работу.
Система на чипе QCM6690 обладает тактовой частотой до 2,9 ГГц. Скорость работы центрального процессора здесь на 15% выше по сравнению с устройствами на процессоре MediaTek Helio G100, тогда как скорость графического процессора на 30% выше. При переключении между бизнес-приложениями, обработке крупных файлов, использовании ИИ-инструментов и выполнении нескольких задач одновременно смартфон сохраняет скорость, плавность и отзывчивость.
Для мобильных устройств важны варианты подключения, и в данном случае поддерживается беспроводная связь следующего поколения Wi-Fi 7 и глобальная сеть 5G. В результате PILOT 8 поддерживает быструю загрузку данных, обладает уменьшенной задержкой и в целом более надёжной связью. Это поможет в синхронизации проектных данных, при загрузке отчётов о проверках оборудования, во время дистанционного участия в совещаниях и при управлении облачными рабочими процессами. В результате сотрудники будут сохранять высокий уровень продуктивности, где бы ни находилось их рабочее место.
Что касается главного достоинства защищённого устройства, на неуязвимость PILOT 8 указывает наличие сертификатов MIL-STD-810H, IP68, IP69K и способность работать в диапазоне температур от -20 °C до 60 °C. Если на пути обладателя этого аппарата будут стоять пыль, вода, другие сложные условия окружающей среды, PILOT 8 продолжит надёжно работать в самый нужный момент.
При необходимости сфотографировать или снять видео PILOT 8 также способен помочь. Устройство обладает основной камерой с сенсором Samsung разрешением 108 Мп и камерой также от Samsung с разрешением 50 Мп спереди. Можно использовать и камеру ночного зрения с разрешением 20 Мп. Подобное разнообразие позволяет вести повседневную съёмку и съёмку при недостаточном освещении.
За вывод звука отвечает динамик Smart-PA мощностью 4,5 Вт, громкость которого достигает 98 дБ. Он будет востребован во время звонков, при работе с картой, прослушивании музыки даже в шумном окружении.
Аппарат работает от аккумулятора ёмкостью 10000 мАч, которого хватает на 28 суток в режиме ожидания. Он способен обеспечить длительное использование устройства вдали от розетки.
Изображение выводится на дисплей AMOLED размером 6,83 дюйма, частота обновления которого достигает 120 Гц. Это означает, что прокрутка страниц, просмотр видео и изображений, любое взаимодействие с устройством будет ощущаться плавным. Наличие сертификата Widevine L1 даёт поддержку потоковых трансляций видео формата Full HD на платформах вроде Netflix, Disney+ и YouTube.
Приобретя OSCAL PILOT 8, его обладатели получат максимально надёжное устройство с высоким уровнем производительности и быстрой связью, способное повысить эффективность их работы и быть полезным в повседневной жизни.