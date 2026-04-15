Новости Hardware Роман Семёнов
Производитель защищённых смартфонов Ulefone представляет плавающий поднос для поклонников активного отдыха
Компания расширяет свои интересы за пределы цифрового мира и мобильных гаджетов и обращается к широкому кругу любителей проводить время на природе

Компания Ulefone известна как производитель защищённых мобильных устройств, которые востребованы среди активных людей и работающих на открытом воздухе представителей промышленности или строительства. Только гаджетами свои интересы Ulefone ограничивать не собирается и представляет плавающий поднос, который также может быть полезен во время активного отдыха.



Перед нами не просто очередной надувной поднос, а многофункциональный аксессуар высокой ёмкости для использования на воде. В его основе лежат те же технологии защиты Armor, которыми славятся гаджеты Ulefone. Поднос можно применять в бассейнах или джакузи, позволяя продолжать цифровую жизнь, будучи даже по пояс в воде.



Ряд особенностей делает плавающий поднос Ulefone полезным во время отдыха и для работы. В его состав входит независимая подставка для смартфона, куда можно установить устройства толщиной до 31 мм. Это означает, что здесь поместятся защищённые аппараты Ulefone Armor Series с диагоналями экрана 6,1–7,2 дюйма. В результате можно будет смотреть видео, общаться в рамках видеозвонков, читать и не опасаться выронить устройство в воду.



Поднос соответствует пищевым стандартам, будучи изготовленным из высокоплотного ПВХ. Этот материал не является токсичным и не содержит химикатов, поэтому можно не бояться их попадания на закуски или напитки на подносе.



Кроме традиционных подстаканников поднос предлагает множество выполненных с высоким уровнем точности отсеков. Разные размеры дают возможность размещать на подносе закуски, большие стаканы, банки пива, солнцезащитные очки и даже водонепроницаемые колонки.



Наличие на подносе ручек с двух сторон позволяет без труда переносить его в воду или на берег. Когда поднос в воде, можно использовать плавающую перекладину, не боясь ничего пролить.



Выпуск подобного продукта станет важным шагом в развитии Ulefone. Компания на протяжении длительного времени поддерживала лидерство в сегменте защищённых мобильных устройств для профессионального применения и любителей экстремальных видов спорта. Теперь она обращается к более многочисленной публике из числа любителей активного отдыха на природе.



Стоимость подноса пока не была названа, но его продажи в разных странах должны стартовать уже в ближайшее время.
