Новости Hardware Роман Семёнов
Пылесосы Roborock Qrevo C Pro, Roborock F25 Combo и Roborock Qrevo C обеспечат чистоту дома без усилий
Бренд Roborock предлагает роботы-пылесосы и вертикальные пылесосы с передовыми технологиями, сухой и влажной уборкой, высокой мощностью всасывания и длительной работой

Принадлежащий китайской компании Beijing Roborock Technology бренд Roborock является одним из наиболее известных производителей современных роботов-пылесосов. В настоящее время Roborock проводит распродажу, в рамках которой несколько интересных моделей пылесосов доступны для приобретения по цене заметно ниже обычной.

Одной из этих моделей является Roborock Qrevo C Pro. Этот пылесос обладает высокой мощностью всасывания 18 500 Па, что обеспечивает высокую эффективность уборки с первого раза. Сушка воздухом при температуре 45 °C помогает остановить распространение бактерий и появление неприятных запахов. Поддерживается динамическая регулировка мощности подачи воды, которая избавляет от необходимости чистить салфетки вручную.



Roborock Qrevo C Pro способен автоматически избавляться от собранного мусора, выгружая его в специальный мешок. В состав конструкции входит щётка DuoDivide с двойными лезвиями, которые не дают спутываться волосам.

Мобильное приложение позволяет указать, в каких помещениях и какого вида уборка должна производиться. Система Reactive Tech позволяет избегать препятствий во время уборки. Также можно менять настройки уборки в зависимости от вида ковров. Точность навигации обеспечивает лидар PreciSense, который создаёт трёхмерную карту помещений с поддержкой четырёх этажей.

Салфетки в процессе уборки вращаются со скоростью 200 об/мин, что позволяет избавиться даже от самых стойких пятен. Во время влажной уборки они способны подниматься на высоту 10 мм.



Roborock Qrevo C Pro доступен для приобретения в магазине Ozon. Из рассматриваемых моделей данный пылесос является наиболее технологически продвинутым, а с учётом его сниженной стоимости покупка становится особенно выгодной.

Другим выгодным приобретением в настоящее время станет вертикальный моющий пылесос Roborock F25 Combo. Этот пылесос обладает ещё более высокой мощностью всасывания 20 000 Па. Работа на протяжении часа позволяет ему убрать поверхность площадью до 410 кв. м, прежде чем устройство потребуется заряжать. Адаптивная щётка способна проникать глубоко в покрытие ковров и щели в полах, гарантируя их чистоту. 141 плотно расположенный зубец избавляет от необходимости бороться со спутанными волосами.



Roborock F25 Combo умеет производить уборку в горизонтальном положении под углом 180° без снижения мощности. Это обеспечит чистоту полов под кроватью и шкафами. Плотное прилегание с трёх сторон устранит загрязнения вдоль стен и в углах.

Чистоту самого пылесоса обеспечит очистка при температуре 90 °C. Уровень очистки, стерилизации и устранения шерсти домашних животных достигает 99,99%.



Roborock F25 Combo доступен в магазине Ozon с промокодом QREVO001 на скидку в 5%.

Ещё одним интересным предложением является робот-пылесос Roborock Qrevo C. Это модель с мощностью всасывания 12 000 Па и многофункциональной док-станцией с автоматическим избавлением от мусора и очисткой пылесоса. Основание док-станции можно снимать и промывать от скопившейся грязи.



Как и в версии Pro, здесь имеется щётка DuoDivide, которая предотвращает спутывание волос. Также поддерживается сушка воздухом при температуре 45 °C, имеются две поднимающиеся вращающиеся со скоростью 200 об/мин салфетки и автоматическая промывка салфеток. Также поддерживается система обхода препятствий Reactive Tech и выбор вариантов уборки для ковров разного типа.



Roborock Qrevo C можно приобрести в магазине Ozon с промокодом QREVOC006, который даёт скидку в 5%.

Выбрав любой из описанных пылесосов или другую модель от Roborock, можно будет легко сделать своё жилище более чистым и уютным.
Chihonya
14:45
пиши уже статью о выгодной ддр2 и ддр3))))))))))))
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
max1024
14:39
Нужно будет проверить, пока нет ни одного 6700К
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
КОТ
14:37
А как они решают, кого занести в списки? Похоже, что так: не нравится нам судно, вроде оно русское! Забираем! Короче вернулись к своему любимому делу - флибустьерству..
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
Юрий Тюрин
14:33
я бы такое и врагу не собрал, половину комплектующих голимый ноунейм китай или самый бомж в линейке
Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
Владимир
14:25
Не зелень с линём не дружит, это куртка болт окончательно положил на игровой сегмент. У красных и синих открытые драйвера, а у зелёных - закрытые. Куртка всё больше и больше забивает
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
Максим Лихачев
14:23
Поезд в Пусан смотреть обязательно! Зомби там не вялые "ходячие", а скоростные твари-убийцы.
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
Дмитрий Петровский
14:21
а 1151 с ддр3? там может контроллер пободрее ?
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Александр Пашинян
14:20
Верните деньги за разницу, покупал одно по факту другое
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
swr5
14:08
С Линуксом надо как у меня: 1. ASUS Vivobook S 16X (AMD Ryzen 7 6800H) 2. MSI MPG B850 Edge TI WiFi, Ryzen 9 9900X, Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24GB, RAM Kingston FURY Beast 2x32ГБ CL32...
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
panzershrek
14:03
Зелень может забить на потребительский рынок, если пузырь ИИ будет дальше раздуваться.
Bolt Graphics на CES заявил о 10-кратном превосходстве своего GPU над RTX 5090 в трассировке лучей
