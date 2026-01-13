РедакцияНовости Hardware
Пылесосы Roborock Qrevo C Pro, Roborock F25 Combo и Roborock Qrevo C обеспечат чистоту дома без усилий
Бренд Roborock предлагает роботы-пылесосы и вертикальные пылесосы с передовыми технологиями, сухой и влажной уборкой, высокой мощностью всасывания и длительной работой
Принадлежащий китайской компании Beijing Roborock Technology бренд Roborock является одним из наиболее известных производителей современных роботов-пылесосов. В настоящее время Roborock проводит распродажу, в рамках которой несколько интересных моделей пылесосов доступны для приобретения по цене заметно ниже обычной.
Одной из этих моделей является Roborock Qrevo C Pro. Этот пылесос обладает высокой мощностью всасывания 18 500 Па, что обеспечивает высокую эффективность уборки с первого раза. Сушка воздухом при температуре 45 °C помогает остановить распространение бактерий и появление неприятных запахов. Поддерживается динамическая регулировка мощности подачи воды, которая избавляет от необходимости чистить салфетки вручную.
Roborock Qrevo C Pro способен автоматически избавляться от собранного мусора, выгружая его в специальный мешок. В состав конструкции входит щётка DuoDivide с двойными лезвиями, которые не дают спутываться волосам.
Мобильное приложение позволяет указать, в каких помещениях и какого вида уборка должна производиться. Система Reactive Tech позволяет избегать препятствий во время уборки. Также можно менять настройки уборки в зависимости от вида ковров. Точность навигации обеспечивает лидар PreciSense, который создаёт трёхмерную карту помещений с поддержкой четырёх этажей.
Салфетки в процессе уборки вращаются со скоростью 200 об/мин, что позволяет избавиться даже от самых стойких пятен. Во время влажной уборки они способны подниматься на высоту 10 мм.
Roborock Qrevo C Pro доступен для приобретения в магазине Ozon. Из рассматриваемых моделей данный пылесос является наиболее технологически продвинутым, а с учётом его сниженной стоимости покупка становится особенно выгодной.
Другим выгодным приобретением в настоящее время станет вертикальный моющий пылесос Roborock F25 Combo. Этот пылесос обладает ещё более высокой мощностью всасывания 20 000 Па. Работа на протяжении часа позволяет ему убрать поверхность площадью до 410 кв. м, прежде чем устройство потребуется заряжать. Адаптивная щётка способна проникать глубоко в покрытие ковров и щели в полах, гарантируя их чистоту. 141 плотно расположенный зубец избавляет от необходимости бороться со спутанными волосами.
Roborock F25 Combo умеет производить уборку в горизонтальном положении под углом 180° без снижения мощности. Это обеспечит чистоту полов под кроватью и шкафами. Плотное прилегание с трёх сторон устранит загрязнения вдоль стен и в углах.
Чистоту самого пылесоса обеспечит очистка при температуре 90 °C. Уровень очистки, стерилизации и устранения шерсти домашних животных достигает 99,99%.
Roborock F25 Combo доступен в магазине Ozon с промокодом QREVO001 на скидку в 5%.
Ещё одним интересным предложением является робот-пылесос Roborock Qrevo C. Это модель с мощностью всасывания 12 000 Па и многофункциональной док-станцией с автоматическим избавлением от мусора и очисткой пылесоса. Основание док-станции можно снимать и промывать от скопившейся грязи.
Как и в версии Pro, здесь имеется щётка DuoDivide, которая предотвращает спутывание волос. Также поддерживается сушка воздухом при температуре 45 °C, имеются две поднимающиеся вращающиеся со скоростью 200 об/мин салфетки и автоматическая промывка салфеток. Также поддерживается система обхода препятствий Reactive Tech и выбор вариантов уборки для ковров разного типа.
Roborock Qrevo C можно приобрести в магазине Ozon с промокодом QREVOC006, который даёт скидку в 5%.
Выбрав любой из описанных пылесосов или другую модель от Roborock, можно будет легко сделать своё жилище более чистым и уютным.