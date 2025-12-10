Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённые смартфоны DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition станут находкой для любителей активного отдыха
Наличие наушников BoneBeat Run с костной проводимостью звука делает их ещё интереснее для поклонников качественного звука в пути

Поступив в продажу, защищённые смартфоны серии DOOGEE S200 привлекли к себе внимание любителей активного отдыха и технологий. Их сильной стороной являются как уровень прочности, так и эффектность внешнего вида. Закрепляя успех, компания DOOGEE начинает продажи новых моделей защищённых смартфонов S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition. Они получили увеличенный объём хранилища и повышенную производительность. Отличительной чертой новинок можно назвать совместимость с наушниками BoneBeat Run с костной проводимостью звука. Это делает их ещё более интересными для любителей активного отдыха.



Аппараты VIP Edition основаны на культовом техно-дизайне серии S200, получив функциональные дисплеи на задней панели. Работающие с ними наушники BoneBeat Run обладают открытой конструкцией для обеспечения безопасного прослушивания. Модель S200 VIP Edition имеет новые цветовые варианты, включая серый (Shadow Gray), серебряный (Mecha Silver) и недавно добавленный оранжевый (Cosmic Orange), в стиле последнего поколения аппаратов iPhone. Подобные расцветки отлично сочетаются с соответствующими наушниками, позволяя их обладателям создать смелый и технологичный образ.

Что касается модели S200 X VIP Edition, её можно приобрести в чёрном (Black Samurai), зелёном (Green Ranger) и золотом (Golden Guardian) цветовых вариантах, а наушники Midnight Black подойдут к любому из них.



DOOGEE S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition работают на самой современной операционной системе Android 16. Экраны размером 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц обеспечивают чёткое и плавное изображение даже на солнечном свете за счёт высокого уровня яркости, прекрасно справляясь с видеосъёмкой и играми. Фотосъёмка стала более интеллектуальной, выдавая чёткие и естественно выглядящие снимки при любом освещении и даже в движении.



Оба устройства способны работать более 25 дней в режиме ожидания, а продолжительность работы наушников BoneBeat Run достигает 10 часов. Телефоны и наушники обладают портом USB Type-C, заряжаясь посредством единственного кабеля. Благодаря поддержке обратной зарядки от телефонов можно подзаряжать наушники, продлевая их работоспособность вдали от розетки.



Во время ходьбы, бега или езды на велосипеде наушники BoneBeat Run сохранят насыщенный и чистый звук с мощными басами. При весе 25 г они надёжно фиксируются, давая максимальное удовольствие от прослушивания. Во время движения открытая конструкция позволяет слышать, что происходит вокруг, не отвлекаясь от навигации и оповещений. Это сделает передвижения более безопасными.



S200 VIP Edition и S200 X VIP Edition удовлетворяют потребности разных групп пользователей благодаря своим конфигурациям памяти. Оба аппарата предлагаются в версиях с объёмом оперативной памяти 12 ГБ и виртуальной 36 ГБ. Объём хранилища у S200 VIP Edition составляет 256 ГБ и до 512 ГБ у S200 X VIP Edition.



Высокий уровень производительности и наличие в комплекте поставки наушников BoneBeat Run делает S200 VIP Edition привлекательной покупкой в более доступной ценовой категории. S200 X VIP Edition даёт больше места для хранения данных опытным пользователям. Оба варианта станут отличным выбором для поклонников активного отдыха, ищущих выгодное соотношение цены, возможностей и универсальности.



Премиальная упаковка и добавление к защищённому смартфону наушников BoneBeat Run делают их отличным подарком для любителей активного отдыха, фитнеса и техники. Выбор этого универсального набора с сочетанием практичности, стиля, производительности, качественного звука и надёжности в качестве подарка на день рождения, Новый год, праздник или особое событие станет беспроигрышным вариантом.
#doogee
