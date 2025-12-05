Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Блоки питания HSPD HSI-3000PF-BK смогут удовлетворить потребности игровых компьютеров и рабочих станций
Мощность в 3 000 Вт позволит любителям видеоигр собрать максимально быструю систему

Известная своими высококачественными блоками питания компания HSPD представила вниманию потенциальных покупателей новую модель HSI-3000PF-BK. Этот высокопроизводительный БП может стать основой требовательных игровых компьютеров и рабочих станций.

Благодаря высокой мощности 3 000 Вт любая компьютерная система сможет работать стабильно. Наличие сертификата энергоэффективности 80+ Platinum означает минимальное энергопотребление и отсутствие переплат за электроэнергию. Поддерживаются интерфейсы последнего поколения ATX 3.1 и PCIe 5.1, посредством которых можно подключать самые современные комплектующие.



Блок питания HSI-3000PF-BK обладает модульной системой кабелей, благодаря чему ненужные кабели можно отсоединить и освободить дополнительное пространство, что улучшит воздушный поток и охлаждение компонентов. Обладатели самых мощных видеокарт последнего поколения оценят наличие четырёх разъёмов 12V(2x6).

Желающие собрать работающий бесшумно компьютер могут смело выбирать этот блок питания благодаря его эффективному вентилятору размером 140 мм. Дизайн HSI-3000PF-BK делает его уместным в составе современных системных блоков для пользователей, которые ценят эстетику своего ПК.

В России распространением блоков питания HSPD занимается компания OCS Distribution comp@ocs.ru. Также она предлагает для приобретения системные блоки, корпусные вентиляторы и системы охлаждения компонентов.

Реклама ООО «О-Си-Эс-Центр», ИНН: 7701341820
erid: 2W5zFHDf6Gx
