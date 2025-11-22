Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфоны и планшеты Ulefone под брендом Armor подарят своим обладателям максимальную надёжность и производительность
Ulefone даёт возможность выгодно приобрести лучшие защищённые мобильные устройства с лучшей автономностью и передовыми технологиями

Наступает «Чёрная пятница» и компания Ulefone, известная как производитель передовых защищённых мобильных устройств, принимает активное участие в грядущих распродажах. В онлайн-магазине Amazon самые востребованные устройства Ulefone с 20 ноября по 1 декабря стали доступными для приобретения по ценам на 25% меньше обычного. Столь выгодные предложения привлекут внимание профессионалов из разных отраслей, любителей активного отдыха и всех желающих стать обладателем практически неуязвимого устройства. Если пришла пора обновить технику, для этого нет более удачного времени, чем эти ноябрьские дни.



Все предлагаемые со скидками модели Ulefone отличаются непревзойдённой прочностью и поддержкой передовых технологий. Среди них представлены разнообразные продукты, от сверхзащищённого телефона для работы на стройке до защищённого планшета со встроенным проектором для проведения удалённых презентаций.

Серия защищённых флагманских смартфонов Armor 28 известна высочайшей защитой и современными характеристиками. Модель Armor 28 Ultra Thermal обладает продвинутым тепловизором и использует в своей работе технологии искусственного интеллекта. Этот аппарат подешевел на 25% до $1019,99 или 949,99 евро.



Если тепловизор не нужен, но необходимы высокая скорость работы и качественные камеры, модель Armor 28 Ultra имеет столь же высокие характеристики, включая мощный процессор MediaTek Dimensity 9300X, 1-дюймовый датчик изображения Sony IMX989, вспомогательный экран с диагональю 1,04 дюйма и объём хранилища 1 ТБ. Отсутствие тепловизора позволяет дополнительно сэкономить на покупке этого смартфона.

Другое заманчивое предложение относится к смартфонам серии Armor 29, известным как «Уличный зверь» (Outdoor Beast). Входящие в эту линейку аппараты отличаются высочайшей продолжительностью работы благодаря аккумулятору ёмкостью 21 200 мАч. В число других характеристик входят мощный универсальный светодиодный фонарь и аварийные огни.



Закруглённый вспомогательный экран размером 1,04 дюйма добавляет не только функциональность, но и вносит вклад в эстетизм аппарата. Armor 29 Ultra можно приобрести за сумму в $799,99 или 730,99 евро, скидка составляет 20%. Модель Armor 29 Pro Thermal оценили в $639,99.



Если необходим яркий встроенный проектор, стоит выбрать смартфон Armor 34 Pro. Этот «Проектор-монстр» станет незаменимым инструментом для проведения мобильных презентаций и развлечений под открытым небом. Долго обходиться без розетки ему помогает аккумулятор ёмкостью 25 500 мАч, а скорость работы обеспечивает мощный 8-ядерный чип Dimensity 7300, производимый по техпроцессу 4-нм. Стоимость этого аппарата со скидкой 18% снизилась до $594,99 или 637,49 евро.





Другим надёжным защищённым смартфоном является Armor 33 Pro. Он получил основной экран с диагональю 6,95 дюйма и вспомогательный 3,4 дюйма, что расширяет функциональные возможности устройства. Это отличный помощник в многозадачной работе и в тяжёлых рабочих нагрузках. Скидка в 15% означает цену в $424,99 или 455,99 евро.





Если нужно мобильное устройство большего размера, можно выбрать флагманский защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra. Это первый планшет со встроенным сверхъярким проектором и металлической ручкой-подставкой. С ней устройство можно легко носить с собой и удобно устанавливать для работы. Armor Pad 5 Ultra будет интересен тем пользователям, кто ищет большой и прочный экран для работы или навигации.



12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища, аккумулятор ёмкостью 24 200 мАч, самый быстрый среди защищённых планшетов процессор MediaTek Dimensity 7400X, основная камера с разрешением 64 Мп и алгоритмами искусственного интеллекта, инфракрасная камера ночного видения с таким же разрешением 64 Мп являются наиболее важными характеристиками Armor Pad 5 Ultra. Планшет можно купить со скидкой 15% по цене $679,99 или 759,99 евро.



Кроме премиальных моделей, можно отметить серию Ulefone Armor X со стандартами прочности военного уровня. На эти устройства также предлагаются существенные скидки. Это прекрасный вариант для тех, кто покупает защищённый телефон впервые, или если нужно надёжное запасное рабочее устройство.





Предложения Ulefone на платформе Amazon в «Чёрную пятницу» действительны с 20 ноября по 1 декабря. В эти полторы недели долговечные технологии и легендарная надёжность продуктов Ulefone станут доступными максимальному кругу пользователей по лучшим ценам.
Сейчас обсуждают

Mekanika
10:35
По стелсу потопить к хуям эти корыта. Сразу тишина и спокойствие настанет ... на какое-то время.
НАТО отрабатывает нанесение ударов по восточному флангу в рамках учений Neptune Strike
_ErOp_
10:31
Ощущение, что ребята только во времена ддр5 комп увидели. Это общеизвестная информация как бы, 2 планки быстрее одной. Так было 20 лет назад, так будет ещё через 20.
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
Redneck_prm
09:59
>>> Другой вопрос, пойдет Valve на это или нет. Не пойдет. Этот новый Steam Machine - всего лишь ПК. И выбрасывать на рынок ПК по цене заметно ниже рыночной, да без моржа, приведет к тому, что его б...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Евгений Шрайнер
09:06
Так, россияне как и украинцы собственно тоже вымирают. Просто смотреть коэффицент рождаемости и старение населения. Да в том же Китае проблемы с рождаемость и старением населения Скоро весь мир ис...
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Сергей Анатолич
08:31
Кинжал вас настигнет, британцы! Так что лучше оставайтесь на своём сраном острове и медренно вымирайте как и все еуропейцы.
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
Дмитрий Патрушев
07:58
Пока интел чпокает тебя
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Сергей Иншаков
07:08
Главное чтобы интел как положено начпокал все хламудэ🥱
Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus семейства Arrow Lake Refresh получат больше ядер
Андрей Жуков
06:22
Вобщем целый год без ОЗУ. Как недавно с видеокартами от майнинга.
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
El Grechko
05:40
Обещают одно преимущество перед ПК - поддержку CEC, говорят аппаратная модификация потребовалась, так что просто аналог ты не соберёшь. О преимуществах перед консолями и говорить нечего, всё-таки библ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
HP91
05:28
гляди и в 2100 году уже будет эксплуатироваться)
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter