Наступает «Чёрная пятница» и компания Ulefone, известная как производитель передовых защищённых мобильных устройств, принимает активное участие в грядущих распродажах. В онлайн-магазине Amazon самые востребованные устройства Ulefone с 20 ноября по 1 декабря стали доступными для приобретения по ценам на 25% меньше обычного. Столь выгодные предложения привлекут внимание профессионалов из разных отраслей, любителей активного отдыха и всех желающих стать обладателем практически неуязвимого устройства. Если пришла пора обновить технику, для этого нет более удачного времени, чем эти ноябрьские дни.
Все предлагаемые со скидками модели Ulefone отличаются непревзойдённой прочностью и поддержкой передовых технологий. Среди них представлены разнообразные продукты, от сверхзащищённого телефона для работы на стройке до защищённого планшета со встроенным проектором для проведения удалённых презентаций.
Серия защищённых флагманских смартфонов Armor 28 известна высочайшей защитой и современными характеристиками. Модель Armor 28 Ultra Thermal обладает продвинутым тепловизором и использует в своей работе технологии искусственного интеллекта. Этот аппарат подешевел на 25% до $1019,99 или 949,99 евро.
Если тепловизор не нужен, но необходимы высокая скорость работы и качественные камеры, модель Armor 28 Ultra имеет столь же высокие характеристики, включая мощный процессор MediaTek Dimensity 9300X, 1-дюймовый датчик изображения Sony IMX989, вспомогательный экран с диагональю 1,04 дюйма и объём хранилища 1 ТБ. Отсутствие тепловизора позволяет дополнительно сэкономить на покупке этого смартфона.
Другое заманчивое предложение относится к смартфонам серии Armor 29, известным как «Уличный зверь» (Outdoor Beast). Входящие в эту линейку аппараты отличаются высочайшей продолжительностью работы благодаря аккумулятору ёмкостью 21 200 мАч. В число других характеристик входят мощный универсальный светодиодный фонарь и аварийные огни.
Закруглённый вспомогательный экран размером 1,04 дюйма добавляет не только функциональность, но и вносит вклад в эстетизм аппарата. Armor 29 Ultra можно приобрести за сумму в $799,99 или 730,99 евро, скидка составляет 20%. Модель Armor 29 Pro Thermal оценили в $639,99.
Если необходим яркий встроенный проектор, стоит выбрать смартфон Armor 34 Pro. Этот «Проектор-монстр» станет незаменимым инструментом для проведения мобильных презентаций и развлечений под открытым небом. Долго обходиться без розетки ему помогает аккумулятор ёмкостью 25 500 мАч, а скорость работы обеспечивает мощный 8-ядерный чип Dimensity 7300, производимый по техпроцессу 4-нм. Стоимость этого аппарата со скидкой 18% снизилась до $594,99 или 637,49 евро.
Другим надёжным защищённым смартфоном является Armor 33 Pro. Он получил основной экран с диагональю 6,95 дюйма и вспомогательный 3,4 дюйма, что расширяет функциональные возможности устройства. Это отличный помощник в многозадачной работе и в тяжёлых рабочих нагрузках. Скидка в 15% означает цену в $424,99 или 455,99 евро.
Если нужно мобильное устройство большего размера, можно выбрать флагманский защищённый планшет Armor Pad 5 Ultra. Это первый планшет со встроенным сверхъярким проектором и металлической ручкой-подставкой. С ней устройство можно легко носить с собой и удобно устанавливать для работы. Armor Pad 5 Ultra будет интересен тем пользователям, кто ищет большой и прочный экран для работы или навигации.
12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища, аккумулятор ёмкостью 24 200 мАч, самый быстрый среди защищённых планшетов процессор MediaTek Dimensity 7400X, основная камера с разрешением 64 Мп и алгоритмами искусственного интеллекта, инфракрасная камера ночного видения с таким же разрешением 64 Мп являются наиболее важными характеристиками Armor Pad 5 Ultra. Планшет можно купить со скидкой 15% по цене $679,99 или 759,99 евро.
Кроме премиальных моделей, можно отметить серию Ulefone Armor X со стандартами прочности военного уровня. На эти устройства также предлагаются существенные скидки. Это прекрасный вариант для тех, кто покупает защищённый телефон впервые, или если нужно надёжное запасное рабочее устройство.
Предложения Ulefone на платформе Amazon в «Чёрную пятницу» действительны с 20 ноября по 1 декабря. В эти полторы недели долговечные технологии и легендарная надёжность продуктов Ulefone станут доступными максимальному кругу пользователей по лучшим ценам.