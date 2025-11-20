Приближается «Чёрная пятница», одна из главных распродаж года. Среди многочисленных производителей электроники участие в этой распродаже примет и бренд OSCAL. Скидка на его флагманские смартфоны, защищённые планшеты и зарядные станции будет достигать 70%. Если требуется высокая производительность, защищённость при работе на открытом воздухе или надёжное резервное питание, продукты OSCAL способны удовлетворить эти запросы.
Одним из главных предложений компании является смартфон с двумя экранами TANK 1. Аппарат обладает поддержкой современного стандарта связи 5G и искусственного интеллекта.
Сильной стороной этого прочного мобильного устройства является аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч, который даёт до 45 дней работы. TANK 1 обладает инновационным дизайном, где размер вспомогательного дисплея составляет 2,01 дюйма. Наличие быстрой зарядки мощностью 55 Вт с док-станцией для бесперебойной работы сводит простои в работе смартфона к минимуму.
Способность TANK 1 пережить воздействие даже агрессивной внешней среды подтверждается наличием сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Изображение выводится на основной экран с диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2,4K (FHD+). Вдали от городов полезными могут оказаться двухлучевой фонарик и режим SOS.
TANK 1 в конфигурации 12/256 ГБ в дни распродажи подешевел с 53 682 руб до 22 908 руб, а вариант 16/512 ГБ стоит 24 927 руб вместо прежних 56 941 руб.
Другим выгодным приобретением может стать защищённый планшет SPIDER 10. Он обладает поддержкой приложений искусственного интеллекта и ярким фонариком для кемпинга на 1 100 люмен. В режиме ожидания продолжительность работы достигает рекордных 93 дней.
В число остальных характеристик планшета входят камера ночного видения с разрешением 20 Мп, экран FHD+ с диагональю 11 дюймов и два стереодинамика Smart-K. SPIDER 10 способен стать незаменимым помощником при походах на природу, для освещения лагеря и работы в экстремальных условиях. В комплекте поставки покупатели найдут стилус и стильный ремешок на запястье.
Во время распродажи «Чёрная пятница» планшет SPIDER 10 подешевел с 43 092 руб до 17 205 руб.
Ещё одним интересным предложением среди защищённых смартфонов является Pilot 3. Его достоинствами является поддержка 5G и трёх популярных моделей Deep Thinking AI. Имеются камера ночного видения с разрешением 20 Мп, адаптивная частота обновления экрана 120 Гц с применением ИИ и четыре собственных приложения Doke AI. Это интеллектуальное устройство работает быстро и плавно в любом сценарии применения.
Скидка в размере 24% позволит приобрести Pilot 3 за $129,99 вместо $169,99.
Эксклюзивная распродажа «Чёрной пятницы» проводится с 20 ноября по 3 декабря 2025 года, позволяя максимально выгодно стать обладателем передовых технологий.