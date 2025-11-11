Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
На их основе можно собрать современные и высокоэффективные компьютерные системы

Известный своими блоками питания производитель Formula V Line представляет серию FV. Эти блоки питания войдут в состав компьютеров разного уровня производительности, обеспечивая надёжную работу всех компонентов. Доступны БП с сертификатами энергоэффективности 80 PLUS White, Bronze, Gold и Platinum и мощностью от 550 Вт до 1 200 Вт. На выбор предлагаются модульные и немодульные версии блоков.

Модели серии FV производят на основе высококачественной платформы и элементной базы, что и позволяет им соответствовать требованиям 80 PLUS. На их основе можно собрать как нетребовательный офисный компьютер, так и игровой ПК, рабочую станцию или высокопроизводительную систему с непрерывной стабильной работой на протяжении длительного времени.

К начальному уровню относятся блоки питания FV White (650 Вт / 750 Вт), что не мешает им быть эффективными и надёжными. Эти блоки являются обладателями сертификата 80 PLUS White и лучше всего подходят для использования в составе бюджетных и офисных компьютеров. Несмотря на умеренную стоимость, данные модели поддерживают активную коррекцию коэффициента мощности (APFC), независимые преобразователи DC-DC по каждой линии и шесть типов защиты.

На уровень выше находятся блоки серии FV Bronze (550 Вт / 650 Вт / 750 Вт / 850 Вт). Более эффективные и стабильные, они обладают сертификацией 80 PLUS Bronze и могут войти в состав игровых и рабочих компьютеров. Среди компонентов есть японские конденсаторы; блоки поддерживают стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, а версии мощностью 750 Вт и 850 Вт обладают коннектором 12V-2x6. Эти БП основаны на архитектуре Dual-Forward + DC-DC и также обладают APFC и шестью видами защиты.



Ещё более продвинутым предложением являются блоки серии FV Gold (650 Вт / 750 Вт / 850 Вт / 1 000 Вт). На их более высокую эффективность указывает сертификация 80 PLUS Gold. Это оптимальный вариант для желающих получить лучшее сочетание цены, производительности и эффективности. Здесь тоже используются японские конденсаторы и стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, коннектор 12V-2x6, APFC и шесть видов защиты. Отличием является архитектура Half-Bridge LLC + DC-DC.

В серию FV Gold Modular вошли модели мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт, 1 000 Вт и 1 200 Вт. Как понятно из названия, в них применяется модульная кабельная система, позволяющая убрать всё лишнее и освободить пространство в системном блоке. К числу характеристик этих БП относятся архитектура Half-Bridge LLC + DC-DC, уровень энергоэффективности 80 PLUS Gold, японские конденсаторы, ATX 3.1 и PCIe 5.1, 12V-2x6, APFC и шесть видов защиты.

Наконец, линейка верхнего уровня FV Platinum Modular (1000 Вт / 1200 Вт) обладает сертификацией 80 PLUS Platinum. Эти БП выдают стабильное и высокоэффективное питание для самых мощных игровых компьютеров и рабочих станций. Модульные блоки на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC оснащены японскими конденсаторами с высокой термостойкостью от ведущих производителей, поддерживают ATX 3.1 и PCIe 5.1, 12V-2x6, APFC и шесть видов защиты.

Общим для всех линеек является тихое и эффективное охлаждение благодаря вентилятору размером 120 мм. Блоки с сертификатами 80 PLUS White имеют гарантию на 3 года, 80 PLUS Bronze на 5 лет, 80 PLUS Gold и Platinum на 10 лет. Все они уже доступны для приобретения в России.
#formula v line
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
73
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
24
Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
1
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
3
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
12
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
2

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
19:53
ну у читывая что в стане Интел в любом ценовом диапазоне выбор вообще никакой...смысл упоминать модели, которые рассчитаны на людей, любящих высокие циферки
Hardware Unboxed: Ryzen 5 7500F быстрее Core i5-12400F в играх на 20%
fynjy_2005
19:51
Это ж какая мамка доложна быть, чтоб не вытащить проц 100-120Вт?))) Я вот сомневаюсь, что такие на АМ5 вообще есть. Любая доска Б серии вытащит 16 ядерник в экорежиме и даже 120-140Вт в 99% случаев.....
Hardware Unboxed: Ryzen 5 7500F быстрее Core i5-12400F в играх на 20%
slikts
19:26
Главный гинеколог ЖЁТ!
Еврокомиссия планирует запретить китайское оборудование 5G
козлина
19:26
не перепутать бы заклятия для сильной эрекции с заклятием безудержного поноса Абра-швабра-кадабра... Зистакс-дристакс-обосристакс.... Почуйствал, пейсатель-теоретик, позывы в сортир бежать???
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Eisbrecher
19:23
"Владелец компьютера на базе Ryzen 5 7500F в будущем может легко установить один из лучших игровых процессоров на рынке, например, Ryzen 7 7800X3D или же вовсе Ryzen 7 9800X3D, без необходимости замен...
Hardware Unboxed: Ryzen 5 7500F быстрее Core i5-12400F в играх на 20%
[IRanPast]
19:16
А сами делать не разучились? Те же паяльники от электричества работают, а нонче дорогое елекричество в ивропке
Еврокомиссия планирует запретить китайское оборудование 5G
Робин Гудеичь
19:08
А на стоянке, на стоянке-то ловить стало лучше? П.С. Признаться я десятку встретил с сата ссд, уж больно меня гудение диска достало. Поэтому не могу оценить. На 8.1 были затруднения кое с чем, полож...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Алескандр Индустриевич
19:06
Пусть лучше Ави Лёб, Талмуд и обрезание популизирует среди единоверцев.
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
NuclearMissionJam
18:56
Я думаю он просто так пытается популяризовать астрономию
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
ark-bak
18:54
Серьезный Сэм - это шедевр.
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter