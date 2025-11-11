Известный своими блоками питания производитель Formula V Line представляет серию FV. Эти блоки питания войдут в состав компьютеров разного уровня производительности, обеспечивая надёжную работу всех компонентов. Доступны БП с сертификатами энергоэффективности 80 PLUS White, Bronze, Gold и Platinum и мощностью от 550 Вт до 1 200 Вт. На выбор предлагаются модульные и немодульные версии блоков.
Модели серии FV производят на основе высококачественной платформы и элементной базы, что и позволяет им соответствовать требованиям 80 PLUS. На их основе можно собрать как нетребовательный офисный компьютер, так и игровой ПК, рабочую станцию или высокопроизводительную систему с непрерывной стабильной работой на протяжении длительного времени.
К начальному уровню относятся блоки питания FV White (650 Вт / 750 Вт), что не мешает им быть эффективными и надёжными. Эти блоки являются обладателями сертификата 80 PLUS White и лучше всего подходят для использования в составе бюджетных и офисных компьютеров. Несмотря на умеренную стоимость, данные модели поддерживают активную коррекцию коэффициента мощности (APFC), независимые преобразователи DC-DC по каждой линии и шесть типов защиты.
На уровень выше находятся блоки серии FV Bronze (550 Вт / 650 Вт / 750 Вт / 850 Вт). Более эффективные и стабильные, они обладают сертификацией 80 PLUS Bronze и могут войти в состав игровых и рабочих компьютеров. Среди компонентов есть японские конденсаторы; блоки поддерживают стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, а версии мощностью 750 Вт и 850 Вт обладают коннектором 12V-2x6. Эти БП основаны на архитектуре Dual-Forward + DC-DC и также обладают APFC и шестью видами защиты.
Ещё более продвинутым предложением являются блоки серии FV Gold (650 Вт / 750 Вт / 850 Вт / 1 000 Вт). На их более высокую эффективность указывает сертификация 80 PLUS Gold. Это оптимальный вариант для желающих получить лучшее сочетание цены, производительности и эффективности. Здесь тоже используются японские конденсаторы и стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, коннектор 12V-2x6, APFC и шесть видов защиты. Отличием является архитектура Half-Bridge LLC + DC-DC.
В серию FV Gold Modular вошли модели мощностью 650 Вт, 750 Вт, 850 Вт, 1 000 Вт и 1 200 Вт. Как понятно из названия, в них применяется модульная кабельная система, позволяющая убрать всё лишнее и освободить пространство в системном блоке. К числу характеристик этих БП относятся архитектура Half-Bridge LLC + DC-DC, уровень энергоэффективности 80 PLUS Gold, японские конденсаторы, ATX 3.1 и PCIe 5.1, 12V-2x6, APFC и шесть видов защиты.
Наконец, линейка верхнего уровня FV Platinum Modular (1000 Вт / 1200 Вт) обладает сертификацией 80 PLUS Platinum. Эти БП выдают стабильное и высокоэффективное питание для самых мощных игровых компьютеров и рабочих станций. Модульные блоки на архитектуре Half-Bridge LLC + DC-DC оснащены японскими конденсаторами с высокой термостойкостью от ведущих производителей, поддерживают ATX 3.1 и PCIe 5.1, 12V-2x6, APFC и шесть видов защиты.
Общим для всех линеек является тихое и эффективное охлаждение благодаря вентилятору размером 120 мм. Блоки с сертификатами 80 PLUS White имеют гарантию на 3 года, 80 PLUS Bronze на 5 лет, 80 PLUS Gold и Platinum на 10 лет. Все они уже доступны для приобретения в России.