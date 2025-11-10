Сайт Конференция
Новости Hardware Роман Семёнов
Бренд XPPen представляет графические планшеты для художников и творческих пользователей
У желающих заняться цифровым искусством наступает самое удачное время для приобретения соответствующего инструмента

11 ноября не за горами, а это значит, что производители товаров самых разных категорий стремятся привлечь внимание потенциальных покупателей внушительными скидками и выгодными предложениями. Такие предложения имеются и у компании XPPen, хорошо известной в среде графических дизайнеров и представителей других цифровых творческих профессий благодаря своим планшетам.

На протяжении трёх недель, с 11 ноября по 3 декабря, XPPen предложит скидки на одни из своих наиболее популярных планшетов. Одним из них является модель Artist 24 Pro. Устройство обладает экраном с диагональю 23,8 дюйма и разрешением 2560 х 1440 пикселей. Это означает реалистичность изображений и точность цветопередачи при работе в таких популярных программах, как Photoshop, CorelDraw, 3D Max и CAD.



Наличие порта USB-C позволит быстро подключить планшет к компьютерам и ноутбукам, а также использовать мышь. Для управления доступны два вращающихся колеса и 20 клавиш быстрого доступа с возможностью настроить их по своему усмотрению.

Стилус работает с этим планшетом без батареи и поддерживает наклон до 60 градусов. Это даёт высокое качество прорисовки линий. Регулируемая подставка позволяет установить планшет так, как удобно пользователю. Есть слот для хранения стилуса на корпусе.



Artist 24 Pro в настоящее время доступен для приобретения по цене 39 865 руб вместо прежней стоимости в 48 365 руб.

Другим интересным предложением является цифровой планшет Artist 22R Pro. Здесь разрешение экрана IPS равно 1920 х 1080 пикселей при диагонали 21,5 дюйма. Планшет поддерживает 90% цветового диапазона Adobe RGB, 88% NTSC и 120% sRGB.



Для управления здесь также есть два вращающихся колеса и 20 клавиш быстрого доступа с обеих сторон корпуса для удобства левшей и правшей. Подключение USB-C > USB-C позволяет связать планшет с компьютером, если его порт USB-C поддерживает вывод видеосигнала. В результате можно обходиться без переходника USB-C > HDMI.

Стилус PA2 работает без батареи и поддерживает наклон в 60 градусов. В комплект поставки планшета включена защитная плёнка, уменьшающая блики на экране и сохраняющая чёткость изображения.



Стать обладателем Artist 22R Pro сейчас можно за 30 515 руб вместо обычной цены в 35 700 руб.

Также в распродаже принимает участие планшет второго поколения XPPen Artist Pro 19 с 16 384 степенями нажатия и углом обзора 178 градусов при поддержке 1,07 млрд цветов. Разрешение экрана диагональю 19 дюймов здесь увеличено до 3840 х 2160 пикселей. Планшет получил два стилуса X3 Pro и точность цветопередачи Delta E<1,5, которая отвечает требованиям профессиональных дизайнеров и художников.



Дисплей имеет сертификат Calman Verified, поддерживает 99,8% цветового пространства sRGB и яркость 250 кд/м². Доступно переключение на цветовые диапазоны Adobe RGB и P3. Сертификация TÜV SÜD указывает на минимальный уровень излучения вредного синего света при длительной работе с планшетом. Подставка X-Edge снижает нагрузку на запястья при работе с планшетом.



XPPen Artist Pro 19 получил цену в 58 480 руб вместо прежних 69 700 руб и также доступен в магазине AliExpress.

Ещё более премиальное предложение представляет собой планшет XPPen Artist Pro 24 второго поколения с экраном 4K. Это дисплей с диагональю 23,8 дюйма и соотношением сторон 16:9. Ламинированное стекло обладает антибликовым покрытием и не покрывается пятнами и отпечатками. Сертификация Calman Verified означает высокую точность цветопередачи. Планшет поддерживает 99% цветового пространства sRGB, 99% Adobe RGB и 98% Display P3.



Стилусу доступно свыше 16 тысяч степеней нажатия благодаря чипу X3 Pro. Он поддерживает наклон 60 градусов, обеспечивая столь же интуитивное рисование, как на настоящей бумаге.



Новый XPPen Artist Pro 24 подешевел с прежней цены в 104 380 руб до 83 300 руб.

Более экономные покупатели могут отдать предпочтение модели XPPen Artist 22 Plus. Это вариант с диагональю экрана 21,5 дюйма, разрешением 1920 х 1080 пикселей и соотношением сторон 16:9 при поддержке 8-битного цвета.



Чип X3 Pro приносит максимальную плавность ввода. Встроенная подставка позволяет наклонять планшет в диапазоне от 15 до 88 градусов. Для стилуса также имеется съёмная подставка. На планшете есть отверстия для крепления VESA, благодаря которому можно устанавливать его на столах, стенах и рычагах.

Для подключения можно использовать порты USB-C и HDMI, с которыми графический планшет превращается в монитор для работы и игр. Его можно применять с системами Windows, macOS, Android, ChromeOS, Linux и HarmonyOS.



XPPen Artist 22 Plus в магазине AliExpress сейчас стоит 29 665 руб, подешевев с 34 425 руб.

Ещё дешевле обойдётся покупка планшета XPPen Deco Pro (Gen 2). Это вариант с диагональю экрана 17,5 дюйма с напоминающей бумагу поверхностью. Подставка X-Edge отвечает за комфорт запястий. Поддержка стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.0 обеспечивает надёжное высокоскоростное подключение. Аккумулятор ёмкостью 3 030 мАч обеспечивает до 10 часов работы устройства.



Наличие портов USB-C и USB-A позволит связывать планшет как с компьютерами, так и с мобильными устройствами. На платформах iOS и iPadOS планшет может работать с приложениями ibisPaint и MedibangPaint.



Стоимость XPPen Deco Pro (Gen 2) снижена до 8 925 руб с прежних 10 445 руб.

Выбрав любой из описанных планшетов, вы значительно расширите арсенал своих инструментов для цифрового творчества без лишних затрат.
