Оно поможет догнать SK hynix и понравиться NVIDIA.

С мая этого года, как напоминает Business Korea, курировать вопросы инновационной деятельности в Samsung Electronics назначен вице-президент и бывший руководитель всего полупроводникового бизнеса Кюн Ки Хён (Kyung Kye-hyun). Его стараниями недавно была создана команда по разработке технологий, имеющих отношение к производству памяти HBM. Помимо совершенствования существующих микросхем типа HBM3 и HBM3E, данное подразделение поможет разработать HBM4.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Новое подразделение будет работать в составе подразделения Device Solutions южнокорейского полупроводникового гиганта, к нему примкнут и те специалисты, которых Samsung с начала года задействовала для улучшения ситуации с выпуском актуальных типов памяти HBM. Сейчас перед Samsung стоит задача добиться одобрения своей продукции компанией NVIDIA и потеснить тем самым более мелкую SK hynix, которая в сегменте HBM контролирует половину мирового рынка. Структурные преобразования внутри Samsung должны этому способствовать.