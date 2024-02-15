Окупаемости вложений придётся ждать годами.

Ситуация с активным ростом курса акций NVIDIA и некоторых других компаний начинает настораживать трезвомыслящих инвесторов, которые понимают, что общие ожидания фондового рынка этот поставщик ускорителей вычислений оправдать в краткосрочной перспективе всё равно не успеет. Эксперты Gavekal Research, например, отмечают чрезмерно быстрый рост котировок акций компаний технологического сектора в целом — по их данным, за три месяца представители мировой полупроводниковой отрасли в среднем прибавили 40%. Капитализация 27 крупнейших компаний сектора выросла до рекордных $5 трлн, а это уже позволяет им спорить по этому критерию со всем медицинским сектором США.

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Источник изображения: NVIDIA

Соотношение капитализации компаний полупроводникового сектора к прошлогодней выручке в среднем достигает девятикратной разницы, а такого разрыва никогда ранее не наблюдалось. Проблема заключается в том, что фактические доходы этих компаний в обозримом будущем могут и не вырасти если не пропорционально, то хотя бы до какой-то степени, оправдывающей такое соотношение. Выручка от реализации чипов в среднемесячном выражении пока не достигла исторического максимума, который наблюдался в начале 2022 года. Не помогает росту рынка и сегмент электромобилей, который пока не демонстрирует положительной динамики спроса в прежнем темпе.

Кроме того, геополитические риски будут сильно влиять на развитие как мировой полупроводниковой отрасли, так и на США и Китай в отдельности. Усиление санкций первой страны против второй на начальном этапе подорвёт выручку многих компаний полупроводникового сектора, для которых китайский рынок является важным источником доходов. В дальнейшем стремление китайских производителей чипов к самодостаточности начнёт представлять для американских компаний конкурентную угрозу, как считают эксперты. В таких условиях длительные инвестиции в полупроводниковый сектор при текущих значениях котировок просто кажутся неоправданными.