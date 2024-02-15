Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Некоторые аналитики считают котировки акций компаний технологического сектора завышенными
Окупаемости вложений придётся ждать годами.

реклама

Ситуация с активным ростом курса акций NVIDIA и некоторых других компаний начинает настораживать трезвомыслящих инвесторов, которые понимают, что общие ожидания фондового рынка этот поставщик ускорителей вычислений оправдать в краткосрочной перспективе всё равно не успеет. Эксперты Gavekal Research, например, отмечают чрезмерно быстрый рост котировок акций компаний технологического сектора в целом — по их данным, за три месяца представители мировой полупроводниковой отрасли в среднем прибавили 40%. Капитализация 27 крупнейших компаний сектора выросла до рекордных $5 трлн, а это уже позволяет им спорить по этому критерию со всем медицинским сектором США.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Соотношение капитализации компаний полупроводникового сектора к прошлогодней выручке в среднем достигает девятикратной разницы, а такого разрыва никогда ранее не наблюдалось. Проблема заключается в том, что фактические доходы этих компаний в обозримом будущем могут и не вырасти если не пропорционально, то хотя бы до какой-то степени, оправдывающей такое соотношение. Выручка от реализации чипов в среднемесячном выражении пока не достигла исторического максимума, который наблюдался в начале 2022 года. Не помогает росту рынка и сегмент электромобилей, который пока не демонстрирует положительной динамики спроса в прежнем темпе.

Кроме того, геополитические риски будут сильно влиять на развитие как мировой полупроводниковой отрасли, так и на США и Китай в отдельности. Усиление санкций первой страны против второй на начальном этапе подорвёт выручку многих компаний полупроводникового сектора, для которых китайский рынок является важным источником доходов. В дальнейшем стремление китайских производителей чипов к самодостаточности начнёт представлять для американских компаний конкурентную угрозу, как считают эксперты. В таких условиях длительные инвестиции в полупроводниковый сектор при текущих значениях котировок просто кажутся неоправданными.

#аналитика #сша #финансы #полупроводники #китай
+
Написать комментарий (0)
СМИ: В США опасаются возможного размещения Россией ядерного оружия в космосе
NVIDIA обошла Alphabet по величине капитализации и стала третьей в США публичной компанией среди крупнейших
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
32
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
93
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Россия усиливает “гиперзвуковую игру”, ударив "Цирконом" по Украине
2
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Как долго человечество воюет само с собой
+
США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
08:19
Да это вендоры тайваньские в свои игры играют. там не важно сколько лишь бы первыми в выдаче оказаться)) то палит то зхотак. теперь мсиай демпингует даже с 4080 супер время от времени кто то ...
GeForce RTX 4070 SUPER уже можно купить за 589 долларов
si-cat
08:15
Не могут - дорого. Да и особо ни к чему: на РЕАЛЬНОЕ качество картинки оба производителя давно забили - рюшечки надо хомячкам втыкивать. Запустите 1080Ti, 2080TI, 3090 и 4090 в ЧЕСТНОМ FSAA ( безо вся...
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Олесь Кука
08:14
Мой Lenovo 11e на Core M прям рыдает. И Panasonic CF-W5 на CoreDuo U2400 тоже.
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
Дмитрий
08:14
Вилсаком всё это сказал сразу) и про аккаунт и про то что на клавиатуре там только английский) хорошо что эпл не майкрасофт и не сони. и втыкать палки в колеса не будет. Тоесть впн не нужен хотяб...
В России «почти официально» продают Apple Vision Pro, но работать устройство будет с ограничениями
Илья Тимофеев
08:14
А вообще очень классно выглядит этот Т-62, но у него нет автомата заряжания
В РФ показали модернизированные версии танка Т-62, созданного в 60-х годах
Marktomato
08:13
Разгонять это ведро смысла нет никого
Обновлённый AMD Ryzen Master поддерживает APU и не требует перезагрузки при редактировании кривой
klopcha
08:13
Это пассажир ещё и расскажет, что там Никель-Кадмиевые аккумы, которые холодов не боятся. ХАхаахха
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
Дмитрий
08:07
Ну квест тоже говно поиграться, но оно хотябы дешевое. доступное. а эпл выпустил игрушку дорогую. бесполезную. к которой может быть когда-нибудь напишут софт. но это уже будет вижен 2 3 4. а так вс...
Марк Цукерберг сравнил Apple Vision Pro с Meta Quest 3 за 500 долларов
si-cat
08:05
Главное - чтобы он на взлёте/посадке не сложился 🤣
Bell Textron испытала двигатель со складывающимся винтом для самолета с вертикальным взлетом
Дмитрий
08:05
в США придумали прикол как развести немцев на бабки)) доят дурачков на бабки средь бела дня. видимо машины слишком уж дешевые стали. уже доставка дороже.
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем