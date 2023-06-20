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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel предлагает ряд инноваций в сфере производства чипов, которые понравятся клиентам
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Судя по всему, издание EETimes решило предвосхитить рассказ представителей Intel о тех нововведениях в своей бизнес-модели, который намечен на завтрашний вебинар. В тексте публикации содержатся упоминания о тех изменениях в процессе производства чипов, которые облегчат взаимодействие Intel с клиентами на контрактном направлении деятельности.

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Источник изображения: Intel

Как утверждается, Intel отказалась от максималистичного подхода при выборе клиентами перечня предоставляемых компанией услуг. Ранее им приходилось либо получать кучу сопутствующих и не всегда нужных услуг, либо отказываться от сотрудничества с Intel полностью. Теперь же компания смягчила подход и готова предоставлять услуги клиентам на выборочной основе. Например, она будет тестировать и упаковывать чипы, которые сама не производила и не разрабатывала.

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Во-вторых, в рамках выпуска компонентов, состоящих из множества разнородных кристаллов на одной подложке, введены процедуры промежуточного тестирования, которые позволяют выявить дефектные кристаллы до того, как они будут упакованы на одну подложку и в итоге вынудят забраковать всё изделие целиком. Наконец, перспективным направлением Intel считает использование стеклянной подложки для упаковки чипов, поскольку данный вид материала обладает ограниченным температурным расширением и при этом остаётся достаточно жёстким. Впрочем, чтобы перейти на использование стеклянных подложек, нужно почти полностью перевооружить профильные предприятия, а поэтому процесс будет растянут во времени, а органические подложки ещё долго будут использоваться при производстве чипов.

#intel #полупроводники #литографическое производство
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