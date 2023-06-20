В будущем только прилагательное «деревянный» не будет применимо к сфере изготовления полупроводниковых компонентов.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Судя по всему, издание EETimes решило предвосхитить рассказ представителей Intel о тех нововведениях в своей бизнес-модели, который намечен на завтрашний вебинар. В тексте публикации содержатся упоминания о тех изменениях в процессе производства чипов, которые облегчат взаимодействие Intel с клиентами на контрактном направлении деятельности.

реклама

Источник изображения: Intel

Как утверждается, Intel отказалась от максималистичного подхода при выборе клиентами перечня предоставляемых компанией услуг. Ранее им приходилось либо получать кучу сопутствующих и не всегда нужных услуг, либо отказываться от сотрудничества с Intel полностью. Теперь же компания смягчила подход и готова предоставлять услуги клиентам на выборочной основе. Например, она будет тестировать и упаковывать чипы, которые сама не производила и не разрабатывала.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Во-вторых, в рамках выпуска компонентов, состоящих из множества разнородных кристаллов на одной подложке, введены процедуры промежуточного тестирования, которые позволяют выявить дефектные кристаллы до того, как они будут упакованы на одну подложку и в итоге вынудят забраковать всё изделие целиком. Наконец, перспективным направлением Intel считает использование стеклянной подложки для упаковки чипов, поскольку данный вид материала обладает ограниченным температурным расширением и при этом остаётся достаточно жёстким. Впрочем, чтобы перейти на использование стеклянных подложек, нужно почти полностью перевооружить профильные предприятия, а поэтому процесс будет растянут во времени, а органические подложки ещё долго будут использоваться при производстве чипов.