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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Намерения IBM помочь японскому консорциуму Rapidus освоить выпуск 2-нм чипов могут обернуться для американской корпорации судебными претензиями партнёра в лице GlobalFoundries, которая накануне заявила, что IBM не имеет права передавать определённые литографические технологии своим коммерческим партнёрам вроде Intel и Rapidus.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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По словам истца, вся конфиденциальная техническая информация, имеющая отношение к деятельности IBM по выпуску полупроводниковых компонентов, с 2015 года принадлежит GlobalFoundries, поскольку последняя купила соответствующее подразделение IBM в штате Нью-Йорк. По мнению представителей GlobalFoundries, корпорация IBM не имела права передавать эту интеллектуальную собственность третьим компаниям, и теперь будет вынуждена защищать свои интересы в суде. Речь идёт о получении неправомерной выгоды в размере в несколько сотен миллионов долларов США. Истец настаивает на прекращении подобной практики и возмещении всего сопутствующего ущерба.