All your base are belong to us!

рекомендации -9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке -6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт -10% на RTX 4080 в рублях 3070 Gigabyte за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 = 28 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке