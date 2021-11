На дворе конец 2021 года, а миллионы людей по всему миру до сих пор используют обычные мётлы для уборки пола. Женщины часами подметают ковры, прилагая массу усилий, в то время как могли бы доверить заботу о пыли и мусоре умному устройству, способному решать подобные задачи в полностью автономном режиме. Именно такой прибор создали инженеры Xiaomi, ведь женщина – это не машина для уборки, особенно когда в продаже есть новый ROIDMI Eve Plus.Попадая в дом, пылесос активирует систему навигации, построенную на базе лидара. Получается, что у вас по квартире будет передвигаться настоящий автономный электрокар, ведь в современных автомобильных системах на базе ИИ используется именно такой лазерный радар. Как только карта будет построена, устройство сможет беспрепятственно передвигаться в помещении, аккуратно объезжая углы и неровности. Всего же ROIDMI Eve Plus получил 30 различных датчиков, включая инфракрасный, одометр, акселерометр и датчик перепада высоты. Управление осуществляется при помощи приложения, которое можно скачать с Google Play или App Store. Доступно голосовое управление, а также удалённый контроль, а сам пылесос подключается к домашней сети по Wi-Fi.Ключевой особенностью ROIDMI Eve Plus называется система самоочистки на основе стерилизации активным кислородом. Производитель утверждает, что именно такая технология применяется в медицине для дезинфекции. Активация функции происходит каждый раз, когда пылесос находится на станции, где осуществляется прокачка мусора в мешок. Заявлена эффективная защита от различных паразитов, включая клещей, грибки и даже кишечную палочку. Мало того, после уборки в квартире не останется запаха табака и других химических соединений.Что до удобства использования, то нужно обеспечить просто поставить станцию в один из углов комнаты, а также помочь ROIDMI Eve Plus построить карту помещения. Периодичность работы и многие другие функции настраиваются в ручном режиме, а одного мешка для пыли хватит на 60 дней. Замена отнимет у вас не больше минуты, а после этого устройство готово взять на себя самую сложную работу по дому. ROIDMI Eve Plus обеспечивает автономность до 4 часов от встроенного аккумулятора, что позволяет ему несколько раз очистить даже большую квартиру. При этом станция очистки одновременно выступает в качестве зарядной станции.Что до качества работы, то за это отвечает мощный мотор, мощность всасывания которого равна 2700 Па. Этого хватит даже для ворсистых ковров, с которыми часто не справляются большие классические пылесосы. При необходимости сила всасывания может регулироваться в ручном режиме. Пожалуй, единственное, что может остановить вас от покупки такого чуда – это его цена. Что же, в рамах празднования Дня Благодарения Xiaomi предлагает скидку в размере 10 960 рублей. Производитель уверен, что вы найдёте, чем заняться долгими зимними вечерами, общаясь со своими родными и близкими, а об уборке позаботится робот-пылесос ROIDMI Eve Plus