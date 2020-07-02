Ресурс DigiTimes не только балует читателей слухами, он делится высказываниями официальных представителей компаний, которые были сделаны на мероприятии CSTIC 2020 в Шанхае. Вице-президент ASML Энтони Йен (Anthony Yen), например, заявил, что без литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) нельзя освоить 7-нм и более тонкие технологии изготовления полупроводниковой продукции.

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Источник изображения: ASML

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В четвёртом квартале прошлого года объёмы производства кремниевых пластин с применением EUV уже достигли 10 млн штук. Сама ASML за весь прошлый год продала 53 литографических сканера для работы с EUV. В следующем году EUV-литография начнёт активно использоваться даже при производстве микросхем памяти.

TSMC на этом китайском мероприятии заявила, что дальнейшее действие «закона Мура» сложно представить без использования многокристальной компоновки. В следующем году компания начнёт предлагать своим клиентам услуги по созданию продуктов с пространственной компоновкой кристаллов в рамках массового производства. Идею поддержала и компания Intel, которая на мероприятии рассказала о пространственной компоновке Foveros, позволяющей значительно увеличить плотность размещения элементов на единице площади.