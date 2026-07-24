Как говорил один персонаж одного известного сериала: «Быстро, однако».

Релиз экшена 007 First Light про становление Джеймса Бонда состоялся всего два месяца назад, но, по всей видимости, результаты продаж издателем были признаны достойными, и поэтому сегодня стало известно об удалении системы DRM-защиты Denuvo из данного проекта. О том, что игру избавляют от присутствия Denuvo, стало известно ещё за некоторое время до формального анонса: исполняемый файл 007 First Light заметно потерял в «весе», что и является свидетельством удаления из него данной нелюбимой геймерским сообществом системы.

Вообще, следует напомнить, что, по мнению издателей и разработчиков, основной пик продаж их новых игр приходится на первые несколько недель с момента релиза. Дальше игра уходит в так называемый бэк-каталог, и на неё перестают рассчитывать как на основной генератор прибыли. Поэтому смысла в том, чтобы продолжать отстёгивать деньги создателям Denuvo по прошествии этого срока, нет.

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Параллельно для 007 First Light вышло обновление под названием Behind Enemy Lines, добавляющее в игру свежие миссии, новые виды оружия и костюмчик для главного героя.

Отметим, что 007 First Light получила высокие оценки как профильной прессы, так и конечных игроков, и разошлась тиражом, превысившим 3 миллиона копий.