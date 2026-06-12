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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Xbox сообщили об успешном ходе работы над The Elder Scrolls VI
Насколько это соответствует объективной действительности, нам неизвестно.
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При всём понимании причин, по которым Bethesda восемь лет назад объявила о работе над The Elder Scrolls VI, то есть, когда по факту ещё даже конь не валялся, процесс работы над игрой затянулся на совершенно неприличный срок. Официальные сведения о проекте поступают раз в несколько лет, и то, по кофейной ложке, и вот настал черёд ещё одной такой порции малозначимой, но всё же информации.

Так, по словам директора Xbox по контенту Мэтта Бути, он заглядывал в Bethesda Game Studios, общался с её руководителем Тоддом Говардом и имел возможность взглянуть на рабочую версию новой части The Elder Scrolls. Как добавил Бути, игра выглядит отлично, а процесс её разработки движется успешно. Полноценная презентация новинки, отметил Бути, состоится «в правильное время».

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Что скрывается за этими общими фразами, конечно же, нам неизвестно. Необходимо понимать, что хоть формально новые «Свитки» были анонсированы в 2018 году, фактически активно работать над ними начали лишь около трёх лет назад — после выхода и завершения основной пострелизной поддержки космической RPG Starfield.

Принимая сей факт во внимание, следует отдавать себе отчёт в том, что на сегодняшний день мы можем быть в нескольких годах от релиза шестой номерной части культовой серии фэнтезийных ролевых игр. Проект обещает быть масштабным, технологичным и явно во всём превосходящим своих предшественников, а это всё требует массы времени.

#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls vi
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