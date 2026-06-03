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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ремейк первой игры про Лару Крофт выйдет в феврале следующего года
Дата выхода была объявлена в ходе мероприятия State of Play.
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Регулярные игровые мероприятия State of Play от Sony всегда снабжаются массой анонсов, но лишь малая толика из них обычно интересуют поклонников ПК-гейминга, да и в целом зрелых представителей игрового сообщества. Сегодняшняя State of Play исключением закономерно не стала, и вот, одним из основных анонсов мероприятия стало оглашение точной даты выхода Tomb Raider Legacy of Atlantis, являющегося ремейком первой многими считающейся культовой части видеоигровых приключений Лары Крофт.

Отправиться расхищать гробницы в современном, а не в квадратно-пиксельно-треугольном виде, мы сможем 12 февраля будущего года на всех актуальных платформах, а именно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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В свежем трейлере же можно ознакомиться с графическим исполнением новинки и невольно осознать, насколько большой путь проделала игровая индустрия за последние тридцать лет. А ведь именно столько времени уже практически прошло с релиза самой первой Tomb Raider.

#tomb raider #tomb raider legacy of atlantis
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