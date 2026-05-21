Этой осенью шутеру Destiny 2 исполнится девять лет. Для сессионного проекта это не такой уж большой срок, но компания Bungie решила, что пора прекращать топтаться на одном месте, тем более что на нём уже мало что растёт, и переходить к чему-то новенькому. Итак, сегодня пресс-служба студии сообщила о том, что 9 июня для Destiny 2 выйдет последнее контентное обновление.

Источник изображения: Bungie.

На этом завершится активная контентная поддержка игры, однако разработчики продолжат поддерживать её в работоспособном состоянии. Иными словами, проект не закрыт, он продолжит жить, но уже без дальнейшего развития.

Согласно пресс-релизу, Bungie намерена найти для себя новое начало и уже приступила к поиску свежих идей. Что из всего этого выйдет, покажет, конечно же, только время. Коллективу можно только пожелать удачи в будущих свершениях.