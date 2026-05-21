В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft высоко оценила статистику предзаказов Assassin’s Creed Black Flag Resynced
На фоне общих проблем компании это и впрямь выглядит как спасительная жёрдочка.

Финансовые показатели Ubisoft в этом году обещают быть весьма негативными для держателей акций компании: убытки, отменённые проекты, на которые возлагались пусть и не большие, но всё же надежды, и в целом сдача позиций. Есть, впрочем, отдельные продукты, на которые руководство Ubisoft возлагает большие надежды, и одним из них является ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag.

Так, в ходе разговора с инвесторами руководство Ubisoft отметило, что статистика предзаказов Resynced-версии «Чёрного флага» стала одной из лучших за всю историю серии Assassin’s Creed. Безусловно, статистика может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, поэтому даже в этом случае французское издательство проявляет сдержанность и отмечает, что впереди ещё несколько недель до релиза, и именно по их итогам можно будет делать актуальные выводы.

Напомним, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced запланирована к выходу 9 июля. В игре будет значительно усовершенствована графическая составляющая, добавлены дополнительные квесты спутников, модернизирована боевая система и расширены возможности улучшения «Галки» — корабля Эдварда Кенуэя, нашего протагониста.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
