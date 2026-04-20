В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft подтвердила: презентация ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag состоится 23 апреля
Инсайдерская информация в очередной раз подтвердилась.

Вокруг ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag нагнетается приличное количество «хайпа». Этому способствует и тот факт, что это одна из самых качественных игр данной серии в принципе, и многочисленные инсайды на протяжении почти трёх лет, и в целом грамотный подход Ubisoft к подаче информации. Сегодня вечером, когда все слухи и домыслы уже отгремели, компания спокойно и незатейливо взяла и объявила о том, что полноценная презентация ремейка «Чёрного Флага» действительно состоится 23 апреля, как и утверждали инсайдеры.

Источник изображения: Ubisoft.

Все необходимые подробности игры будут объявлены именно в рамках этой презентации. На текущий же момент нам известно, что проект представляет собой полноценный ремейк с новыми механиками игрового процесса, расширенной сюжетной линией и переработанной графической составляющей. Называться обновлённая версия будет Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Напомним, что оригинальная игра вышла осенью 2013 года и получила широкое признание в том числе среди тех, кому не «зашли» предыдущие проекты в данной франшизе. Добиться этого удалось за счёт совокупности беспроигрышных решений: пиратского сеттинга, на котором завязана большая часть игрового процесса, да ещё и в живописном карибском регионе.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
