Разработчики попробуют сымитировать релизную нагрузку на новинку.

На текущий момент сложно сказать, насколько популярной реально окажется Heroes of Might and Magic Olden Era, но определённый «хайп» вокруг данного проекта уже давно сформирован. Знают об этом и разработчики из студии Unfrozen, которые решили на следующей неделе, 22 апреля, провести в новинке так называемый стресс-тест.

Смысл данного мероприятия в том, чтобы запустить в игру как можно больше пользователей и испытать таким образом готовность серверной инфраструктуры к релизу. Если возникнут ошибки, то у девелоперов будет достаточно времени, чтобы их выявить и исправить. Непосредственно стресс-тест начнётся 22 апреля в 12:00 по московскому времени и продлится вплоть до полуночи.

Принять участие в тестировании может любой желающий: в указанное время нужно лишь зайти в демоверсию Heroes of Might and Magic Olden Era.

Напомним, что ранний релиз Heroes of Might and Magic Olden Era состоится 30 апреля. В плане игрового сеттинга события Olden Era предшествуют четвёртой номерной части «Героев»: в новинке мы отправимся на континент Джадам ещё не уничтоженной планеты Энрот, где будем вести в бой различные фракции, являющиеся либо полностью новыми и уникальными, либо местными аналогами хорошо известных фракций из предыдущих частей серии.