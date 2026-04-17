На текущий момент сложно сказать, насколько популярной реально окажется Heroes of Might and Magic Olden Era, но определённый «хайп» вокруг данного проекта уже давно сформирован. Знают об этом и разработчики из студии Unfrozen, которые решили на следующей неделе, 22 апреля, провести в новинке так называемый стресс-тест.
Смысл данного мероприятия в том, чтобы запустить в игру как можно больше пользователей и испытать таким образом готовность серверной инфраструктуры к релизу. Если возникнут ошибки, то у девелоперов будет достаточно времени, чтобы их выявить и исправить. Непосредственно стресс-тест начнётся 22 апреля в 12:00 по московскому времени и продлится вплоть до полуночи.
Принять участие в тестировании может любой желающий: в указанное время нужно лишь зайти в демоверсию Heroes of Might and Magic Olden Era.
Напомним, что ранний релиз Heroes of Might and Magic Olden Era состоится 30 апреля. В плане игрового сеттинга события Olden Era предшествуют четвёртой номерной части «Героев»: в новинке мы отправимся на континент Джадам ещё не уничтоженной планеты Энрот, где будем вести в бой различные фракции, являющиеся либо полностью новыми и уникальными, либо местными аналогами хорошо известных фракций из предыдущих частей серии.