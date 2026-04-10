Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Инсайдеры: анонс новой игры серии Metro состоится на следующей неделе
Информация пока из разряда «вилами по воде писано».

Серия игр Metro на сегодняшний день формально закончилась на эксклюзивном для VR-устройств приквеле Metro Awakening. Для геймеров она закончилась ещё раньше — в 2019 году с релизом проекта Metro Exodus («Исход»). Времени прошло уже много даже с учётом всех произошедших за эти годы событий, поэтому пора уже, что называется, честь знать и анонсировать продолжение.

Источник изображения: 4A Games.

И вот, похоже, скоро оно действительно будет анонсировано. Как сообщает сразу ряд инсайдеров, включая весьма авторитетных, с источниками в игровой индустрии, новая часть серии Metro будет представлена на следующей неделе.

Подробностей грядущего проекта в распоряжении инсайдеров пока нет. Предположительно, презентация новинки состоится в рамках мероприятия Sony State of Play, которое, по неподтверждённым данным, пройдёт 16 апреля.

#4a games
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter