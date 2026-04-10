Информация пока из разряда «вилами по воде писано».

Серия игр Metro на сегодняшний день формально закончилась на эксклюзивном для VR-устройств приквеле Metro Awakening. Для геймеров она закончилась ещё раньше — в 2019 году с релизом проекта Metro Exodus («Исход»). Времени прошло уже много даже с учётом всех произошедших за эти годы событий, поэтому пора уже, что называется, честь знать и анонсировать продолжение.

И вот, похоже, скоро оно действительно будет анонсировано. Как сообщает сразу ряд инсайдеров, включая весьма авторитетных, с источниками в игровой индустрии, новая часть серии Metro будет представлена на следующей неделе.

Подробностей грядущего проекта в распоряжении инсайдеров пока нет. Предположительно, презентация новинки состоится в рамках мероприятия Sony State of Play, которое, по неподтверждённым данным, пройдёт 16 апреля.