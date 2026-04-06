Дополнение расскажет о городе-пародии на Помпеи.

Градостроительный симулятор-«выживач» Frostpunk 2 продолжает потихоньку пополняться свежим контентом. Сегодня разработчики из 11 bit Studios объявили о том, что второе контентное дополнение под названием Breach of Trust, выйдет в свет 23 июня этого года.

По своей сути данное дополнение существенно отличается от идеи основной игры: мы отправимся в город Нью-Эдинбург, который был возведён у подножия вулкана и использовал тепло Земли для обогрева города. Подобные манипуляции сделали вулкан нестабильным, и теперь над Нью-Эдинбургом нависла угроза его извержения со всеми вытекающими из этого печальными последствиями для города. То есть вместо замерзания мы буквально рискуем сгореть заживо.

Нам в роли Первого Гражданина, пришедшего на смену прежнему Капитану, который в своё время и предложил использовать геотермальную энергию для отопления города, а теперь за это поплатился от неблагодарных горожан, предстоит сплотить раздираемое противоречиями общество и преодолеть опасность.

Аддон уже можно предзаказать: в российском регионе Steam он обойдётся покупателю в 590 рублей. Море контента за такие деньги не ждите, но на несколько часов явно хватит.