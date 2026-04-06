В мире игр Михаил Андреев
Градостроительный симулятор Frostpunk 2 получит второе дополнение уже летом
Дополнение расскажет о городе-пародии на Помпеи.

Градостроительный симулятор-«выживач» Frostpunk 2 продолжает потихоньку пополняться свежим контентом. Сегодня разработчики из 11 bit Studios объявили о том, что второе контентное дополнение под названием Breach of Trust, выйдет в свет 23 июня этого года.

Источник изображения: 11 bit Studios.

По своей сути данное дополнение существенно отличается от идеи основной игры: мы отправимся в город Нью-Эдинбург, который был возведён у подножия вулкана и использовал тепло Земли для обогрева города. Подобные манипуляции сделали вулкан нестабильным, и теперь над Нью-Эдинбургом нависла угроза его извержения со всеми вытекающими из этого печальными последствиями для города. То есть вместо замерзания мы буквально рискуем сгореть заживо.

Нам в роли Первого Гражданина, пришедшего на смену прежнему Капитану, который в своё время и предложил использовать геотермальную энергию для отопления города, а теперь за это поплатился от неблагодарных горожан, предстоит сплотить раздираемое противоречиями общество и преодолеть опасность.

Аддон уже можно предзаказать: в российском регионе Steam он обойдётся покупателю в 590 рублей. Море контента за такие деньги не ждите, но на несколько часов явно хватит.

#11 bit studios #frostpunk 2
Популярные статьи

Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
122
«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
1
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
+

Сейчас обсуждают

salexa
01:09
почему то у джапанов все персы(почти) ,с большими и широкими глазами и длинными ногами,хотя сами кривоноги и узкоглазы...комплекс неполноценности походу роляет
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
Конь Потный
23:54
Убила фраза про отсутствие у других стран таких технологий🤣. Они 20 лет назад на Титан зонд послали и посадили (Кассини-Гюйгенс).идиоты
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
swr5
23:43
Эррол Маск назвал пилотируемые полёты на Луну полвека назад «очень подозрительными». При чём здесь «Артемис-2»? Многие американцы так думают. Известный журналист Барт Сибрел заявил, что высадка на Лу...
США и Италия объединяют усилия для строительства базы на Луне
motya
23:19
Нет у нас машиностроения, все посетили с 90-20х. В основном Китай то пока они добрые и позволяют нам покупать...
Выпуск продукции машиностроения в Москве в прошлом году увеличился на 40%
antej90
22:39
Воровать надо меньше
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
asdf2026
22:13
А бы даже сказал: позог
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
LastAtlant
21:53
Еще и рынка сбыта по сути нет, только госзаказы
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
Кошмарин
21:43
как давно у тебя мозоли?
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Кошмарин
21:40
IRanPast это второй по бесполезности на этом сайте. На первом, шайка опущенных, вечно матерящихся буллеров под названием "Пальчики", которой кстати IRanPast сильно симпатизирует.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя.
21:31
Удалите IRanPast он БОТ сайт от него вздохнёт с облегчением 100%
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
