По аналогии с самозапретом на оформление кредитов.

В прошлом году в России заработала система самозапрета на оформление кредитов. Люди, которые не доверяют сами себе или же опасаются того, что кто-то использует «слитые» отовсюду, откуда только можно, персональные данные, для оформления кредита без их ведома, ринулись оформлять такой самозапрет, тем самым обезопасив себя от возможных финансовых проблем.

Источник изображения: ChatGPT.

В этом году систему расширят на азартные игры: с 1 сентября граждане России смогут установить самозапрет на то, что в обществе принято называть лудоманией. И вот, в Госдуме предложили расширить этот механизм в том числе на видеоигры.

Как отметил первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, видеоигры для многих перешли в одну из форм зависимости, бороться с которой собственными силами люди не в состоянии. А если добавить сюда и тот факт, что многие игры сегодня неплохо так вытягивают из людей деньги, то такая функция может выступать и в качестве защиты семейного бюджета.

Как относиться к такой идее нижней палаты российского парламента, вопрос спорный. С одной стороны, лучше, когда человек просиживает свободное время в видеоигре, чем в барах и «наливайках». С другой стороны, опцию самозапрета никто не навязывает: хочешь — пользуйся, не хочешь — продолжай играть в игры. В конце концов, из всех зависимостей (если увлечение действительно перешло именно в стадию зависимости) эта — самая безобидная для человека и общества. Жаль, что вот так по нажатию кнопки и без тренировки силы воли не введёшь себе самозапрет на реальные, опасные зависимости от горячительного, табака или чего ещё похуже, ведь обходные пути всегда будут.