Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Опубликованы системные требования Forza Horizon 6 — для 1080p@60fps подойдут Core i5-8400 и GTX 1650
На низких, естественно, настройках качества.

До выхода гоночной аркады Forza Horizon 6 осталось два месяца. Неписаные правила хорошего тона предполагают заблаговременную публикацию разработчиками игр их системных требований, и вот, студия Playground Games сегодня поведала о том, насколько производительными должны быть компьютеры геймеров, чтобы воспроизводить их свежее творение.

Источник изображения: Xbox Game Studios / Microsoft Gaming / Playground Games.

Сразу оговорим, что мы в рамках данного материала затронем только минимальные и рекомендованные требования. Высокие и ультравысокие системные требования подразумевают воспроизведение на максимальных настройках качества в разрешении 4K, а такими мониторами, по статистике Steam, обладает лишь статистическая погрешность всех геймеров. Поэтому смысла в их уточнении и «захламлении» материала нет ровным счётом никакого.

Итак, минимальные требования, подразумевающие игру в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду (fps) и на низких настройках графики, выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 6500 XT или Intel Arc A380.

Источник изображения: Xbox Game Studios / Microsoft Gaming / Playground Games.

Рекомендованные требования, соответствуя которым, вы сможете играть на высоких настройках качества в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду, уже заметно выше:

  • процессор: Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT или Intel Arc A580.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая. Напомним, что в новой части аркадных гонок мы попадём в Японию, где будем рассекать как по городам, так и по многочисленным живописным природным локациям.

#xbox game studios #playground games #forza horizon 6
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:02
Дай угадаю - вы диванный эксперт, который никогда не запускал эмуль?
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Evgeniy Dyachkov
15:57
Гениально шеф! И пилоты, не чтобы уйти на запасной аэродром или хотя бы на второй круг будут рисковать с ненулевыми шансами, если и не разбиться, то жёстко грохнутся или выкатится с полосы...
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
Waramagedon
15:53
не убьёт, рубильник электричества в руках человека.
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
Waramagedon
15:50
лучше высер чем наблюдать гомосеков.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Кантемир Агузаров
15:48
Маловато будет
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
El Grechko
15:46
Васюта, ну блин, 8 лет магазину. Если данные ниже верны, у Свини 2.4% рынка. И это на постоянной системе жизнеобеспечения. 3% - это меньше доли вечно "не таких" покупателей, которые упорно борятся с м...
Epic Games против всех — как создаётся новая игровая империя
Aleks Aleks
15:37
Задрали уже этими новостями с удачными покупками.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter