До выхода гоночной аркады Forza Horizon 6 осталось два месяца. Неписаные правила хорошего тона предполагают заблаговременную публикацию разработчиками игр их системных требований, и вот, студия Playground Games сегодня поведала о том, насколько производительными должны быть компьютеры геймеров, чтобы воспроизводить их свежее творение.

Сразу оговорим, что мы в рамках данного материала затронем только минимальные и рекомендованные требования. Высокие и ультравысокие системные требования подразумевают воспроизведение на максимальных настройках качества в разрешении 4K, а такими мониторами, по статистике Steam, обладает лишь статистическая погрешность всех геймеров. Поэтому смысла в их уточнении и «захламлении» материала нет ровным счётом никакого.

Итак, минимальные требования, подразумевающие игру в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду (fps) и на низких настройках графики, выглядят следующим образом:

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 6500 XT или Intel Arc A380.

Рекомендованные требования, соответствуя которым, вы сможете играть на высоких настройках качества в разрешении 1440p при 60 кадрах в секунду, уже заметно выше:

процессор: Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT или Intel Arc A580.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая. Напомним, что в новой части аркадных гонок мы попадём в Японию, где будем рассекать как по городам, так и по многочисленным живописным природным локациям.