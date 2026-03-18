После всех невзгод проект всё-таки выйдет в свет.

Коллектив Unknown Worlds за последний год с лишним испытал много корпоративных и юридических потрясений, из-за которых релиз их свежего творения в виде подводного приключения Subnautica 2 вынужденно был перенесён с прошлого года на неопределённое будущее.

Неопределённым оно оставалось недолго: как сообщает издание IGN, руководство студии пришло к выводу, что в состоянии выпустить Subnautica 2 в раннем доступе уже в мае текущего года.

Напомним, что оригинальная Subnautica получила достаточно большую известность, чем и обязана тем фактом, что игровое сообщество запросило продолжение. Скорее всего, если бы не корпоративные проблемы в студии, то ещё в прошлом году сиквел повторно озолотил бы своих создателей.