И столько же, что интересно, скачали демоверсию новинки.

До выхода научно-фантастического экшена Pragmata от Capcom осталось чуть больше месяца, но «хайп» вокруг новинки активно выстраивается уже сейчас. Так, сегодня разработчик и издатель сообщили о достижении новинкой отметки в 2 миллиона добавлений в списки желаемого. При этом, что примечательно, те же два миллиона человек загрузили демоверсию Pragmata с целью ознакомления с местным игровым процессом.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom.

Следует понимать, что статистика добавлений в списки желаемого, и тем более статистика загрузок демоверсий лишь весьма относительно коррелируют с будущими показателями продаж. Девелоперы это знают лучше нас, но повод напомнить о своём творении никогда не бывает лишним.

Напомним, что в Pragmata мы отправимся в относительно отдалённое будущее и будем играть за космического искателя приключений Хью и его спутницу в лице девочки-андроида Дианы, оказавшихся в эпицентре чего-то, что можно назвать восстанием машин на лунной исследовательской станции.

Релиз игры недавно был перенесён на неделю влево по графику и теперь запланирован на 17 апреля на всех актуальных платформах. Тогда-то и узнаем, насколько современное игровое сообщество готово приобретать игры в совершенно новых вселенных, но от именитых разработчиков. Максимально красноречиво об этом нам поведает статистика продаж новинки за первые же две недели.