Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Более двух миллионов человек добавили экшен Pragmata от Capcom в списки желаемого
И столько же, что интересно, скачали демоверсию новинки.

До выхода научно-фантастического экшена Pragmata от Capcom осталось чуть больше месяца, но «хайп» вокруг новинки активно выстраивается уже сейчас. Так, сегодня разработчик и издатель сообщили о достижении новинкой отметки в 2 миллиона добавлений в списки желаемого. При этом, что примечательно, те же два миллиона человек загрузили демоверсию Pragmata с целью ознакомления с местным игровым процессом.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom.

Следует понимать, что статистика добавлений в списки желаемого, и тем более статистика загрузок демоверсий лишь весьма относительно коррелируют с будущими показателями продаж. Девелоперы это знают лучше нас, но повод напомнить о своём творении никогда не бывает лишним.

Напомним, что в Pragmata мы отправимся в относительно отдалённое будущее и будем играть за космического искателя приключений Хью и его спутницу в лице девочки-андроида Дианы, оказавшихся в эпицентре чего-то, что можно назвать восстанием машин на лунной исследовательской станции.

Релиз игры недавно был перенесён на неделю влево по графику и теперь запланирован на 17 апреля на всех актуальных платформах. Тогда-то и узнаем, насколько современное игровое сообщество готово приобретать игры в совершенно новых вселенных, но от именитых разработчиков. Максимально красноречиво об этом нам поведает статистика продаж новинки за первые же две недели.

#capcom #pragmata
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Российский метал (мои предпочтения)
3
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
12
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
10
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
3
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
12
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
4

Сейчас обсуждают

Дима
17:34
Полез в Википедию насчёт "Металла " Даже не ожидал такого количества разновидностей. Читать не стал. А Кино разве Металл? " Ждём перемен" ? Дождались ? Это была агитация за Переворот. " Кукушка" ? - ...
Российский метал (мои предпочтения)
Shatun29
17:26
Тут как повезёт))). Ручные неплохие, но не все хотят руками волоё..ть, а ножные не всегда на грунте удобны.
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Shatun29
17:25
Есть которые не приемлют АМД, видимо друг из таких))) Человек заработать хочет, а не помочь, всем помогать помогалка устанет.
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Shatun29
17:23
В шашки и шахматы, если на корпус поставить, благо он огромный)))
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Shatun29
17:23
Так зарабатывать надо же, не просто так собирают, да ещё на яндекс маркете))). Проще было бы разобраться в чём причина нестабильной работы, заменить и накинуть памяти, видюшку, можно и 5050 и пересиде...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Shatun29
17:18
Сейчас 1Тб HDD и 1 ТБ SSD практически одинаково стоят. Память можно реально самую дешманскую.
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
hiveliberty
17:06
Тут и к гадалке не ходи, как скоро она будет продвигаться под отечественным брендом :D
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
affazel
16:56
У меня до сих пор жива мать asus a7n8x-e. Недавно перепаял на ней все кондеры в цепи питания процессора и она опять в строю)
Ретроклокинг: 60 оттенков текстолита процессоров AMD
K0nst4nt1n
16:40
Откат изменений, которые снижали производительность из-за принудительного ограничения частот и напряжений теперь называют повышением производительности?
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
affazel
16:39
У меня barton 2500+ жил с thermaltake volcano 10+. Охлаждал нормально, но вот звук у него очень назойливый от вентилятора 60х60 с толщиной 10 мм.
Ретроклокинг: 60 оттенков текстолита процессоров AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter