Microsoft Gaming будет жить и после ухода Фила Спенсера.

Если вы внимательно следите за игровой промышленностью, то знаете, что несколько недель назад игровое подразделение Microsoft покинули его руководитель Фил Спенсер и президент Xbox Сара Бонд. Вместо Спенсера «рулить» Microsoft Gaming будет экс-глава ИИ-направления компании Аша Шарма, и часть любителей игр встревожились, ожидая, что непосредственно игровое подразделение планируют если не закрыть полностью, то как минимум сократить.

Источник изображения: Аарон Гринберг / Microsoft.

В данных опасениях есть определённая логика. Дело в том, что Microsoft приобрела очень много игровых студий и даже целых холдингов, и значительная, если не сказать большая их часть не производят качественных и кассовых продуктов. В связи с этим вполне естественно было бы от этих сегментов игрового подразделения отказаться. Неизвестно, пойдёт ли когда-нибудь Microsoft по этому пути, но глава редмондского гиганта Сатья Наделла отметил, что компания наоборот — будет увеличивать инвестиции в своё игровое направление.

По словам главы Microsoft, именно видеоиграм мы во многом обязаны развитию компьютерных технологий. Пока что, уточнил Наделла, нельзя прогнозировать, по какому пути будет развиваться игровая индустрия, но отказываться от неё точно нельзя.

Наделла добавил, что игровая индустрия была и остаётся одной из самых крупных сфер для внутренних инвестиций Microsoft, и изменять своей политике компания не собирается.