Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Глава Microsoft пообещал продолжать развивать игровое подразделение компании
Microsoft Gaming будет жить и после ухода Фила Спенсера.

Если вы внимательно следите за игровой промышленностью, то знаете, что несколько недель назад игровое подразделение Microsoft покинули его руководитель Фил Спенсер и президент Xbox Сара Бонд. Вместо Спенсера «рулить» Microsoft Gaming будет экс-глава ИИ-направления компании Аша Шарма, и часть любителей игр встревожились, ожидая, что непосредственно игровое подразделение планируют если не закрыть полностью, то как минимум сократить.

Может быть интересно

Источник изображения: Аарон Гринберг / Microsoft.

В данных опасениях есть определённая логика. Дело в том, что Microsoft приобрела очень много игровых студий и даже целых холдингов, и значительная, если не сказать большая их часть не производят качественных и кассовых продуктов. В связи с этим вполне естественно было бы от этих сегментов игрового подразделения отказаться. Неизвестно, пойдёт ли когда-нибудь Microsoft по этому пути, но глава редмондского гиганта Сатья Наделла отметил, что компания наоборот — будет увеличивать инвестиции в своё игровое направление.

По словам главы Microsoft, именно видеоиграм мы во многом обязаны развитию компьютерных технологий. Пока что, уточнил Наделла, нельзя прогнозировать, по какому пути будет развиваться игровая индустрия, но отказываться от неё точно нельзя.

Наделла добавил, что игровая индустрия была и остаётся одной из самых крупных сфер для внутренних инвестиций Microsoft, и изменять своей политике компания не собирается.

#microsoft
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
10
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
4
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
4
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
+

Сейчас обсуждают

Imun
23:01
🤪
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Wanderen
22:31
Отличная статья ... с удовольствием прочитал.
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
randomXP
21:36
Товарищ, играя на картах начального уровня, ты всегда получаешь не весь возможный игровой опыт в свежих играх. Танки - это еще ничего, вот попробуй War Thunder на 2К мониторе с максимальной графикой, ...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Voldemaar
21:02
Прiкольно
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Voldemaar
21:00
Прекольно, чо
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Nacvark
20:31
в каком-то смысле это доступ к информации, позволяющий эвакуироваться. но, очевидно, никому это не надо, чтобы ситуация внутри не расшатывалась.
В Иране уже больше недели почти полностью отсутствует доступ в интернет
Konni
19:06
Было бы вообще что выжимать.
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Konni
19:04
Вы же понимаете что встройка в десятилетнем бюджетном ноутбуке который сейчас стоит долларов 50-75 будет мощнее?
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Srttye
19:01
С такой пайкой, я удивляюсь, что оно вообще работает
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
IRanPast
18:57
Майки вообще охренели от своих подписок, и если продолжать им потыкать, то боюсь, что следующая их ОС целиком будет по подписочке. Не заплатил - потерял все данные!
Миллиардер Лео Когуан удвоил свою долю в NVIDIA до 2 миллионов акций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter