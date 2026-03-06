Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom выйдет на неделю раньше
Не 24-го апреля, а 17-го.

На экшен Pragmata про приключения космического авантюриста Хью и его спутницы в лице девочки-андроида Дианы сейчас возлагаются большие надежды как геймеров, так и непосредственно разработчиков и издателя. Насколько эти надежды оправданы, сказать пока затруднительно в отсутствие большого количества игровой информации, но сегодня компания Capcom решила слегка приблизить наступление момента истины: релиз новинки состоится на неделю раньше запланированного срока.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom.

Таким образом, вместо первоначально обозначенного 24 апреля отправиться в космическое путешествие можно будет уже 17 апреля. Перенос даты выхода актуален для версий игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версию для Nintendo Switch 2 радостная весть не затрагивает: её придётся ждать до изначально указанной даты.

Источник изображения: Capcom.

Вместе с этим девелоперы уточнили, какие внутриигровые «плюшки» получат покупатели «делюкс»-издания Pragmata. Итак, если вы выложите за игру в новой неизвестной вселенной дополнительные деньги, при том, что в России из-за поведения издателя для этого придётся приложить немалые усилия, то получите эксклюзивные облики для протагонистов, уникальный облик рукоятки оружия, набор игровых эмоций, а также виртуальный набор с иллюстрациями к игре.

#capcom #pragmata
Сейчас обсуждают

randomXP
18:36
Кстати - да.
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Дима
18:28
Трамп помогает Путину решить проблему "дружественной" Европы и выхода в основные поставщики нефти и газа Китая и Индии, а Путин не мешает ему в Западном полушарии и делится запасами в неприступной для...
Возможность запуска ПК-игр на Xbox следующего поколения подтверждена официально
Алексей Кузнецов
18:22
Маловато будет, но остальные нормальные. Напомнило песенку НОМ https://youtu.be/bTbvSwbrAJQ только там 85% соответствуют тексту, а не 6,5% Только в прошлом году, ни к селу, на беду Полюбил я Володю.
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
Андрей Трубников
18:20
Как бы ты не в ту ветку зашел. Тут темы с тегом windows. Политота в другом месте.
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
любовник Главврача ПНД "Три кукушки"
18:07
я не зоофил
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
любовник Главврача ПНД "Три кукушки"
18:02
Любимый, я весь горю от предвкушения нашей встречи. Зажжём сегодня как обычно?
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
Андрей Трубников
18:01
Линукс это линукс, а неизвестная это неизвестная- которую не удалось идентифицировать. Линукс это та красная полоска, которая ползает по дну с 2010 года статистики. А если учесть что многие: Использую...
Statcounter: Windows 11 установлена почти на 73% всех компьютеров с ОС Microsoft
Андрей Трубников
17:52
И как там успехи у линукса? Всё те же 3-4 процента на рабочих станциях? Научился еще паразитировать на windows api и худо-бедно запускать windows ПО. Ну и всё. И как бы никого не смущает, что nt-архит...
Источники Windows Central опровергли слухи о модульной Windows 12 на базе ИИ
Китя.
17:47
Я всегда тебя жду.Я же петушилка Непран.Ты моя жена любимая.Опущенный Полотер ты,но как дырка для осликов и меня -вполне пойдешь
Объективное тестирование пяти дистрибутивов Linux и трёх Windows в равных условиях
Андрей Трубников
17:45
Чего бы она глючная? Вполне стабильная журналируемая система. Глючная она в основном у тех, у кого диски накрываются.
Источники Windows Central опровергли слухи о модульной Windows 12 на базе ИИ
