Не 24-го апреля, а 17-го.

На экшен Pragmata про приключения космического авантюриста Хью и его спутницы в лице девочки-андроида Дианы сейчас возлагаются большие надежды как геймеров, так и непосредственно разработчиков и издателя. Насколько эти надежды оправданы, сказать пока затруднительно в отсутствие большого количества игровой информации, но сегодня компания Capcom решила слегка приблизить наступление момента истины: релиз новинки состоится на неделю раньше запланированного срока.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom.

Таким образом, вместо первоначально обозначенного 24 апреля отправиться в космическое путешествие можно будет уже 17 апреля. Перенос даты выхода актуален для версий игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версию для Nintendo Switch 2 радостная весть не затрагивает: её придётся ждать до изначально указанной даты.

Источник изображения: Capcom.

Вместе с этим девелоперы уточнили, какие внутриигровые «плюшки» получат покупатели «делюкс»-издания Pragmata. Итак, если вы выложите за игру в новой неизвестной вселенной дополнительные деньги, при том, что в России из-за поведения издателя для этого придётся приложить немалые усилия, то получите эксклюзивные облики для протагонистов, уникальный облик рукоятки оружия, набор игровых эмоций, а также виртуальный набор с иллюстрациями к игре.