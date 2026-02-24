И аналоги от AMD, естественно.

Не так давно мы узнали о том, что продолжение симулятора фантастического «курьера» Death Stranding заглянет на персональные компьютеры в середине—конце марта, и вот сегодня студия Kojima Productions огласила весьма широкий перечень системных требований сиквела. Делается это для того, чтобы игроки заранее готовились к тому, при каких настройках графики им позволит поиграть их компьютер, ну или насколько дорогостоящим выйдет «апгрейд».

Источник изображения: Kojima Productions.

Итак, Kojima Productions разделила системные требования на три категории — минимальные, средние, высокие (рекомендованные) и очень высокие. Мы упомянем в данном материале все четыре категории, но отметим, что значение из них имеют только средние и рекомендованные требования, поскольку только они отвечают реальности подавляющего большинства геймеров.

Минимальные системные требования подразумевают игру на низких настройках графики, в разрешении 1080p и при 30 кадрах в секунду. В таком режиме Death Stranding 2 может переварить даже весьма возрастной компьютер:

процессор: Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT;

150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Средние системные требования предполагают, соответственно, средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду:

процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB или AMD Radeon RX 6600;

150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Источник изображения: Kojima Productions.

Высокие (рекомендованные) системные требования. Соответствующий им компьютер сможет воспроизводить Death Stranding 2 на высоких настройках графики, в разрешении 1440p и при 60 кадрах в секунду:

процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;

150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Наконец, очень высокие системные требования, рассчитанные на избранных геймеров, предпочитающих играть в 4K на бескомпромиссно высоких настройках графики:

процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 9070 XT;

150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Death Stranding 2 выйдет на ПК уже 19 марта.