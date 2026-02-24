Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Стали известны системные требования Death Stranding 2 на ПК — рекомендуется RTX 3070 и Core i7-11700
И аналоги от AMD, естественно.

Не так давно мы узнали о том, что продолжение симулятора фантастического «курьера» Death Stranding заглянет на персональные компьютеры в середине—конце марта, и вот сегодня студия Kojima Productions огласила весьма широкий перечень системных требований сиквела. Делается это для того, чтобы игроки заранее готовились к тому, при каких настройках графики им позволит поиграть их компьютер, ну или насколько дорогостоящим выйдет «апгрейд».

Может быть интересно

Источник изображения: Kojima Productions.

Итак, Kojima Productions разделила системные требования на три категории — минимальные, средние, высокие (рекомендованные) и очень высокие. Мы упомянем в данном материале все четыре категории, но отметим, что значение из них имеют только средние и рекомендованные требования, поскольку только они отвечают реальности подавляющего большинства геймеров.

Минимальные системные требования подразумевают игру на низких настройках графики, в разрешении 1080p и при 30 кадрах в секунду. В таком режиме Death Stranding 2 может переварить даже весьма возрастной компьютер:

  • процессор: Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3100;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT;
  • 150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
  • операционная система Windows 10 или Windows 11.

Средние системные требования предполагают, соответственно, средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду:

  • процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB или AMD Radeon RX 6600;
  • 150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
  • операционная система Windows 10 или Windows 11.

Источник изображения: Kojima Productions.

Высокие (рекомендованные) системные требования. Соответствующий им компьютер сможет воспроизводить Death Stranding 2 на высоких настройках графики, в разрешении 1440p и при 60 кадрах в секунду:

  • процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;
  • 150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
  • операционная система Windows 10 или Windows 11.

Наконец, очень высокие системные требования, рассчитанные на избранных геймеров, предпочитающих играть в 4K на бескомпромиссно высоких настройках графики:

  • процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 9070 XT;
  • 150 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе (SSD);
  • операционная система Windows 10 или Windows 11.

Death Stranding 2 выйдет на ПК уже 19 марта.

#kojima productions #death stranding 2 #death stranding 2 on the beach
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
21
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
21
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
5

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
21:55
ну если зимой вместо отопления системный блок использовать 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
21:32
Что можно собрать на DDR4. Это AM4 макс 5950Х и LGA 1700 макс 14900КS выбор очевиден. на LGA 1700 есть Pci-E 5.0 на ам4 Pci-E 4.0 Разницу процессор по гуглите если что.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Михаил Barash Андреев
21:16
Если сейчас машины (подчёркиваю: бюджетные машины) легко ездят по 500к км и живут по 15-20 лет, а раньше сгнивали за пяток сезонов, то, наверное, не шутка.
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
3vova1vova2
21:13
автора оправдывать не буду, но уксусная кислота медь не возьмет от слова совсем, а вот олово, свинец, железо - разъест ... учить химию в школе надо было ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Китя.
21:10
Кончь иди пассися.
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
lighteon
21:05
Все забываю в личку написать. Есть ли вариант активировать Gallium Nine использовав старый дистрибутив какой-нибудь Lubuntu 22.04/24.04, чтобы Mesa не обновилась до 25.1?.. Я провозился пару дней с De...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Вова Соколов
21:03
А какая платформа поддерживает писие 6.0 ???
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
Roditch
21:02
Про "возросшее качество автомобилестроения" это шутка такая?
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
linux4ever
21:02
Коротко о том как автор реагирует на критику. Не разобравшись начинает обвинять всех по лжи.
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
lighteon
21:01
Микроскоп есть, пора в разлочку GPU пробоваться, а то давно не было интересных статей по этому поводу + если ещё разлоченный GPU разогнать, то весь оверклокерс будет в восторге +) Хотя последний раз э...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter