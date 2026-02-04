Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Blizzard перезапустит Overwatch 2 — в шутере появятся сразу пять новых героев
А из названия уберут цифру «2».

Ход развития геройского шутера Overwatch уже давно растащен на мемы среди фанатов проекта. Разработчики не прислушиваются к желаниям публики, отменяют обещанные нововведения, из-за которых, собственно, проект и преобразился в Overwatch 2, и постепенно отходят от собственного же видения «сиквела». Статистика «онлайна», несмотря на то, что с 2022 года игра распространяется по условно-бесплатной модели, неубедительная, а в соревновательном режиме время поиска уже превышает максимально допустимое.

Источник изображения: Blizzard Entertainment.

В Blizzard это всё прекрасно знают, тем более что Microsoft явно не даёт им об этом забыть, и вот, решили оформить своему шутеру «перезапуск». Итак, игра лишится уже бессмысленного в её текущем виде цифрового индекса «2» и вновь будет именоваться просто Overwatch.

Соревновательные сезоны будут «обнулены», а первый новый сезон стартует в следующий вторник, 10 февраля. Вместе со стартом сезона в игре появятся пять новых персонажей: один персонаж класса «Танк» и по два персонажа классов «Урон» и «Поддержка». Подробнее об их способностях можно будет говорить только через неделю.

Источник изображения: Blizzard Entertainment.

Говорить о скиллозависимости новых персонажей пока рано, но этот аспект новых вводимых в игру героев был одним из наиболее проблематичных за последние годы: слишком уж низок был потолок мастерства и слишком высока эффективность практически всех введённых примерно с 2019 года в Overwatch бойцов. А это противоречит самой логике, когда уровень владения персонажем напрямую должен влиять на его эффективность.

Кроме того, Blizzard будет активнее расширять и подавать местный «лор». Так, в обнулённом первом сезоне стартует мероприятие, посвящённое противостоянию организации Overwatch и местной экстремистской, практически террористической организацией «Коготь» (Talon). К слову, теперь «Когтем» руководит Вендетта, буквально выбросившая предыдущего главу — Кулака Смерти (Doomfist) — из окна его офиса в пропасть.

Заявлены дополнительные изменения в механике лутбоксов, соревновательном режим и балансе. В частности, персонажи будут разделены не только по классам, но и по субкатегориям, определяющим их дополнительные пассивные способности. Например, персонажи класса «Урон» субкатегории «Снайпер» быстрее восстанавливают способности к передвижению при нанесении критического ущерба противникам.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter