Похоже, в неё вернутся старые знакомые.

Игры серии Life is Strange встречались игровым сообществом сильно по-разному, что во многом связано с заменами главных действующих лиц. По всей видимости, разработчики поняли, что это было если не грубой, но всё же ошибкой, поэтому сегодня объявили о том, что Life is Strange «вернётся» 20 января — в этот день состоится презентация новой игры серии.

В небольшом видеоролике можно увидеть силуэты двух девушек, и фанаты серии предположили, что это наши старые знакомые Хлоя Прайс и Макс Колфилд.

Основные подробности будут опубликованы на следующей неделе, так что ждать осталось совсем недолго. Релиз, судя по всему, состоится в этом году, и если повезёт, то вскоре после официальной премьеры.