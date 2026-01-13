Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи экстракшн-шутера ARC Raiders перевалили за 12 миллионов копий
Проект оказался неожиданно для всех популярным.

Казалось, что после скоротечного успеха шутера The Finals у коллектива Embark Studios будущего уже нет. Но разработчики не опустили руки и в сжатые сроки смастерили новую игру в полностью ином жанре. Этой игрой стал вышедший в октябре прошлого года экстракшн-шутер ARC Raiders, и сегодня её создатели известили общественность о том, что её тираж превысил 12 миллионов копий, а если чуть точнее, то достиг 12,4 миллионов копий.

При этом следует отметить, что игра демонстрирует стабильность в плане интереса к ней со стороны пользователей. Так, в течение двух с половиной месяцев, минувших с момента релиза ARC Raiders, её пиковые значения «онлайна» ото дня ко дню «болтаются» в районе 300—400 тысяч человек.

Согласно отзывам игроков, своими результатами ARC Raiders обязана обширному и красочному миру, отличному звуковому сопровождению и в целом увлекательному игровому процессу. Средний пользовательский рейтинг проекта в Steam при этом составляет 88%.

#embark studios #arc raiders
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
23
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
19
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
12
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
2
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
+
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
3
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
10
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
2

Сейчас обсуждают

max1024
15:28
Брал в US на Амазоне, в нашем полушарии таких не встерчал.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Vassiss Puppkinn
15:27
Ахринеть. Как же теперь жыть
Новое исследование космического сдвига указывает на связь темной материи и нейтрино
NelEvg
15:25
Нифига не мало, учитывая что пойдёт туда безработная молодежь.
Во Франции стартовал первый набор на добровольную военную службу
Henry Morgan
15:21
Пациент решил провести сам себе Колоноскопию, что бы узнать, откуда растут рука.
Обзор и тест мини камеры FLARX на гибком проводе
sNQ
15:20
крутой комплект, я только Кингстон с 2800 МГц смог купить на авито. и видеокарта зачёт.
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Мистер правдоруб
15:12
Веселого роджера подняли, наглосаксы за старое принялись! Все помнят, что пиратов принято вешать!
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
Тилька
15:10
Судя по последним слухам, что Hynix решила свернуть производство памяти для потребительского направления как Micron. Остается только Samsung, а когда один производитель, вы все сами понимаете чем это ...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Chihonya
14:45
пиши уже статью о выгодной ддр2 и ддр3))))))))))))
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
max1024
14:39
Нужно будет проверить, пока нет ни одного 6700К
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
КОТ
14:37
А как они решают, кого занести в списки? Похоже, что так: не нравится нам судно, вроде оно русское! Забираем! Короче вернулись к своему любимому делу - флибустьерству..
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter