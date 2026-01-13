Проект оказался неожиданно для всех популярным.

Казалось, что после скоротечного успеха шутера The Finals у коллектива Embark Studios будущего уже нет. Но разработчики не опустили руки и в сжатые сроки смастерили новую игру в полностью ином жанре. Этой игрой стал вышедший в октябре прошлого года экстракшн-шутер ARC Raiders, и сегодня её создатели известили общественность о том, что её тираж превысил 12 миллионов копий, а если чуть точнее, то достиг 12,4 миллионов копий.

При этом следует отметить, что игра демонстрирует стабильность в плане интереса к ней со стороны пользователей. Так, в течение двух с половиной месяцев, минувших с момента релиза ARC Raiders, её пиковые значения «онлайна» ото дня ко дню «болтаются» в районе 300—400 тысяч человек.

Согласно отзывам игроков, своими результатами ARC Raiders обязана обширному и красочному миру, отличному звуковому сопровождению и в целом увлекательному игровому процессу. Средний пользовательский рейтинг проекта в Steam при этом составляет 88%.